素人男孩靠友誼成功試鏡 「親密」挑戰奧斯卡

比利時電影「親密」成功入圍第95屆奧斯卡最佳國際影片，以2名青春期少年的親密友誼與同性關係的故事為開端，闡述一般人對於性別意識的恐懼。（傳影互動提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月15日

（中央社記者葉冠吟台北15日電）「芭蕾少女夢」比利時導演盧卡斯東特新作「親密」，找來2名素人男孩主演，再次碰觸青少年青春期議題，不僅去年勇奪坎城影展評審團大獎，日前也成功入圍奧斯卡最佳國際影片。

「親密」（Close）描述一對一起長大的好朋友里歐和雷米，兩人無話不談，也常留宿彼此家中。但當他們進入青春期、對於情感懞懂曖昧的年紀後，因同儕對他們親密關係的嘲笑和質疑，讓里歐心生畏懼而刻意和雷米保持距離。雷米心思細膩，無法理解里歐的行徑而感到憤怒，兩人關係也逐漸分崩離析。

導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）透過片商分享，自己寫完「親密」的第一場戲後，宛如命運安排般，讓他在火車上遇見伊登丹布林（Eden Dambrine），也就是後來飾演「里歐」的小男主角。

那時候丹布林在跟同伴們聊天，導演看見他有種不可思議的特質，便邀他來試鏡，而丹布林也馬上認出導演，原來他和電影「芭蕾少女夢」（Girl）的男主角維克多普斯特（Victor Polster）上同一所舞蹈學校。

後來導演在試鏡過程，還另外找來30名演員參加表演工作坊，在第一天試戲，東特就看到丹布林和最終飾演「雷米」的古斯塔法夫德韋勒（Gustav De Waele）兩人之間的火花。有趣的是，2名男孩排戲完後填寫問卷時，其中一題是：「這世界上最喜歡的人是誰？」沒想到他們填了彼此。

丹布林笑說：「到現在導演還覺得我們是計畫好了，故意這樣寫的。」但德韋勒一回家就跟媽媽說：「我今天交了一個好朋友」，同時他也認為：「導演不是以表演天賦而選擇我們的，而是以我們的友情來認定。」

由於2名主角都是首次演戲，在「親密」正式開拍前6個月，導演給他們充分時間去熟悉對方，甚至還安排好幾場鬆餅派對，要他們烤鬆餅給大人吃。東特分享，有時候在做鬆餅的過程中，他會要兩人思考片中為什麼角色情緒那麼大，要他們拋開劇本，用自己的話來表達。

東特表示，最後觀眾在「親密」中看到2名男孩演出的感情如此動人，是因為那樣的美好友誼，其實從戲裡早就延伸到戲外了。

「親密」將於17日在台上映。（編輯：張雅淨）1120215