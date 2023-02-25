更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

宇宙人和麋先生英國瑞典開唱 朝聖披頭四樂迷聖地

2023/2/25 17:22（2/25 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
樂團「宇宙人」及「麋先生」日前赴英國與瑞典演出，團員們也把握表演空檔，前往傳奇搖滾天團「披頭四」樂迷必定朝聖的艾比路（Abbey Road）合影留念。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月25日
樂團「宇宙人」及「麋先生」日前赴英國與瑞典演出，團員們也把握表演空檔，前往傳奇搖滾天團「披頭四」樂迷必定朝聖的艾比路（Abbey Road）合影留念。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北25日電）樂團宇宙人和麋先生日前在英國與瑞典演出，趁著表演空擋前往披頭四樂迷必定朝聖的艾比路合影留念。麋先生笑說，因為在台灣常熬夜，時差反而讓他們在當地變成早睡早起。

宇宙人與麋先生的歐洲演出行先飛往瑞典的音樂節演出，宇宙人主唱小玉演出後被當地工作人員邀請回家慶功，讓他感受到瑞典人的好客。小玉今天透過唱片公司表示，工作人員的熱情打破對北歐人的印象，她打趣表示，「我也悄悄參觀了他們家的擺設，當然不像大家想像的IKEA那樣，不過充滿溫馨可愛，我覺得這是最棒的體驗了。」

麋先生今天透過唱片公司表示，抵達瑞典反而沒有時差，因為常在台灣熬夜，到當地反而變成早睡早起的健康樂團，不只當地時間早上6時就起床吃早餐，每天都至少走路3萬步。

麋先生跟宇宙人趁著表演空擋，參觀倫敦多個熱門景點，也前往全世界披頭四（The Beatles）樂迷必朝聖的艾比路（Abbey Road）合影留念，致敬傳奇搖滾樂團披頭四。（編輯：李亨山）1120225

#小玉
#宇宙人
#瑞典
小玉
網紅小玉夥同助理製作換臉謎片 再被判賠100萬元刑法防制性暴力三讀 黃捷：受害人最棒的新年禮物
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族