宇宙人和麋先生英國瑞典開唱 朝聖披頭四樂迷聖地

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樂團「宇宙人」及「麋先生」日前赴英國與瑞典演出，團員們也把握表演空檔，前往傳奇搖滾天團「披頭四」樂迷必定朝聖的艾比路（Abbey Road）合影留念。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月25日

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（中央社記者王心妤台北25日電）樂團宇宙人和麋先生日前在英國與瑞典演出，趁著表演空擋前往披頭四樂迷必定朝聖的艾比路合影留念。麋先生笑說，因為在台灣常熬夜，時差反而讓他們在當地變成早睡早起。

宇宙人與麋先生的歐洲演出行先飛往瑞典的音樂節演出，宇宙人主唱小玉演出後被當地工作人員邀請回家慶功，讓他感受到瑞典人的好客。小玉今天透過唱片公司表示，工作人員的熱情打破對北歐人的印象，她打趣表示，「我也悄悄參觀了他們家的擺設，當然不像大家想像的IKEA那樣，不過充滿溫馨可愛，我覺得這是最棒的體驗了。」

麋先生今天透過唱片公司表示，抵達瑞典反而沒有時差，因為常在台灣熬夜，到當地反而變成早睡早起的健康樂團，不只當地時間早上6時就起床吃早餐，每天都至少走路3萬步。

麋先生跟宇宙人趁著表演空擋，參觀倫敦多個熱門景點，也前往全世界披頭四（The Beatles）樂迷必朝聖的艾比路（Abbey Road）合影留念，致敬傳奇搖滾樂團披頭四。（編輯：李亨山）1120225