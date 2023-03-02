「咒」導演參觀小島秀夫工作室 預告新作更晦氣

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（中央社記者王心妤台北2日電）恐怖國片「咒」票房、口碑獲好評，導演柯孟融日前赴日本交流，受知名遊戲設計師小島秀夫邀請參觀工作室。柯孟融今天透露，下部作品絕對前所未見，晦氣指數保證超越前作。

「咒」在台票房達新台幣1.7億元，之後在國際影音平台Netflix上線後掀起佛母熱潮，大黑佛母是片中邪教的詛咒源頭，獨有台式恐懼獲海外觀眾好評。柯孟融今天表示，已經有新作品藍圖，要朝國際合作方向努力，希望將台灣類型片帶往世界。

柯孟融2月28日在日本東京舉辦「咒」特映會，漫畫「彼岸島」作者松本光司也參與觀影。柯孟融經紀公司表示，松本光司認為在大銀幕看「咒」是不同的恐懼感，「感受到柯孟融的能力跟人格魅力，才能聚集這麼優秀的編劇、作曲家、製片人等在身邊，非常期待下一部電影。」

柯孟融3月1日受小島秀夫邀請參觀工作室。小島秀夫也邀請柯孟融掃描臉部，將會製作成遊戲「死亡擱淺2」的小角色。柯孟融說，小島秀夫是像外星人一樣強大的人，「令人佩服的是，他還有很多夢想正在完成中，希望他的獎盃能越來越多。」

柯孟融此次跟「咒」編劇張喆崴一起到日本。張喆崴表示，若台日合作，最大挑戰是抓到日本觀眾的口味，「咒」能獲得日本觀眾喜歡很幸運，但也不能都給觀眾同樣的觀影體驗，「要從日本觀眾會喜歡的元素裡重新出發，提煉出觀眾們會有共感、一擊必中的新題材。」

柯孟融強調，新片絕對是前所未見的題材，晦氣指數超越前作。（編輯：張雅淨）1120302