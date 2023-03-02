更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

「咒」導演參觀小島秀夫工作室 預告新作更晦氣

2023/3/2 15:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北2日電）恐怖國片「咒」票房、口碑獲好評，導演柯孟融日前赴日本交流，受知名遊戲設計師小島秀夫邀請參觀工作室。柯孟融今天透露，下部作品絕對前所未見，晦氣指數保證超越前作。

「咒」在台票房達新台幣1.7億元，之後在國際影音平台Netflix上線後掀起佛母熱潮，大黑佛母是片中邪教的詛咒源頭，獨有台式恐懼獲海外觀眾好評。柯孟融今天表示，已經有新作品藍圖，要朝國際合作方向努力，希望將台灣類型片帶往世界。

柯孟融2月28日在日本東京舉辦「咒」特映會，漫畫「彼岸島」作者松本光司也參與觀影。柯孟融經紀公司表示，松本光司認為在大銀幕看「咒」是不同的恐懼感，「感受到柯孟融的能力跟人格魅力，才能聚集這麼優秀的編劇、作曲家、製片人等在身邊，非常期待下一部電影。」

柯孟融3月1日受小島秀夫邀請參觀工作室。小島秀夫也邀請柯孟融掃描臉部，將會製作成遊戲「死亡擱淺2」的小角色。柯孟融說，小島秀夫是像外星人一樣強大的人，「令人佩服的是，他還有很多夢想正在完成中，希望他的獎盃能越來越多。」

柯孟融此次跟「咒」編劇張喆崴一起到日本。張喆崴表示，若台日合作，最大挑戰是抓到日本觀眾的口味，「咒」能獲得日本觀眾喜歡很幸運，但也不能都給觀眾同樣的觀影體驗，「要從日本觀眾會喜歡的元素裡重新出發，提煉出觀眾們會有共感、一擊必中的新題材。」

柯孟融強調，新片絕對是前所未見的題材，晦氣指數超越前作。（編輯：張雅淨）1120302

#柯孟融
#小島秀夫
#張喆崴
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族