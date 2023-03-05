為聾父教「母語」 林嘉俐跨界主持手語節目

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北5日電）演員林嘉俐主持新節目「手比嘛會通」，用情境劇帶觀眾學手語單詞。聾人家庭成長的她坦言，這個「母語」曾是心理負擔，長大後卻成演員專業助力，也期待拉近聾人與聽人距離。

林嘉俐的父親天生失聰，母親則因病導致後天耳聾，從小她就比別人多會一種「母語」。手語對她來說，是最直接、純粹的家庭溝通方式。

林嘉俐透過大愛電視表示，雖然自己的手語很長時間不用就會荒廢，但聾人朋友都很善解人意，例如只要比出一個字彙，父親就懂得意思，最重要還是靠表情與動作互動溝通。她認為，如果有人能藉「手比嘛會通」學會手語，多學一個字，就越來越多人就能與父親互動，節目就成功。

林嘉俐也用親身經歷鼓勵同樣是聾人家庭的孩子。小時候，她會擔心自己的父母和別人不同而被嘲笑。第一次和母親坐公車時，還因母親動作比較大而感到害羞。隨著年齡漸長，她開始意識到自己很不懂事，於是每當有同學到家裡玩，她就會主動教同學手語，讓他們能和父母互動。

林嘉俐說，只要全部都教過一遍，同學來家裡就會很自在，爸媽也會很開心。她覺得這是很重要的心理歷程，自己先勇敢跨出一步，教別人手語，用手語比一個字，就能拉近彼此距離。

手語也帶給林嘉俐許多難忘記憶。由於手語除了動作外還要加上表情，剛進入大學戲劇系時，林嘉俐做表演不自覺情緒一來，表情就會特別多，曾被當時的老師金士傑嫌「髒」。林嘉俐解釋，在表演術語中「多」就叫做「髒」，讓她很傷心痛苦，也想簡化自己的表情。多年後她才想到，可能是原生家庭的影響。

但現在手語讓林嘉俐獲得不少演出的機會，不僅能當主持人，5月也將播出林嘉俐真實人生的戲劇「早點回家」，看見聾人家庭長大的孩子能帶給社會的正能量。

「手比嘛會通」由林嘉俐與手語翻譯老師朱愛琪共同主持，6日起，每週一至週五在大愛電視頻道首播。（編輯：管中維）1120305