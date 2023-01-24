國會頻道手語畫面放大 多方協力助聽障者看更清楚

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立法院第10屆第6會期國會頻道轉播總質詢時，有了些貼心改變，手語畫面較過去放大，人像比例放大約30%，手語姿勢更明顯，幫助聽障者看更清楚。（立委陳以信國會辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 112年1月24日

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（中央社記者范正祥台北24日電）立法院第10屆第6會期國會頻道轉播總質詢時，又有了些貼心改變，手語畫面較過去放大，幫助聽障者收看更清楚。

根據「立法院111年度單位預算評估報告」指出，國會頻道自2017年2月開播迄今，平均每月收視約170萬人次，便利民眾了解國會議事的進行及審議內容。

為保障聽障人士平等參與政治的權利，提供聽障民眾更全面無障礙資訊服務，立法院長游錫堃上任以來，協力各方在國會頻道立法院議事直播做了兩大創舉。

首先，自2021年9月17日立法院第10屆第4會期開議日開始，國會直播院會議事出現即時字幕。

國會直播剛開始只有手語，沒有字幕，但有些聽障民眾不是先天，也不懂手語，游錫堃支持所有失聰者都有知的權利，加上監察院人權委員會也向立法院表達國會議事轉播除了手語以外，是否也能加上字幕，於是促成國會直播出現即時字幕。

其次，有眼尖的民眾發現，自2022年9月立法院第10屆第6會期以來，國會頻道轉播總質詢時，手語畫面放大，人像比例放大約30%，手語姿勢更明顯。

關於國會頻道這項幫助聽障朋友收看更方便的貼心改變，讓無障礙環境再進一步，契機起源於有聽障民眾向國民黨不分區立委陳以信陳情，反映之前在國會頻道中，手語翻譯員畫面太小，讓仰賴手語翻譯的聽障人士看得很吃力。

陳以信積極與立法院協調，親自和公報處等單位協調並研議，過程中考慮並了許多疑難的問題，包括總質詢的資訊很多，還有質詢立委與備詢首長的姓名、職稱、會議名稱、國會標誌等，還要考慮立委的服裝造型、手板會不會被遮住等，也須顧及再供訊給其他電視台時還要再製標題的空間，畫面可能太擁擠。

之後，在兼顧應有資訊及畫面比例，並徵詢聽障團體意見，各方協力促成了將國會頻道中的手語翻譯員放大，人像比例放大約30%，手語姿勢更明顯，看得更清楚，新畫面自2022年9月啟動，新作法讓聽障朋友收看更方便。

造福聽障人士，陳以信說，放大國會頻道手語畫面的作法，符合聯合國身心障礙者權利公約要求，對增進聽障者權益和擴大台灣無障礙環境都有助益。

根據該公約，締約國應採取適當措施，以便提供各種形式之現場協助及中介，包括提供嚮導、報讀員及專業手語翻譯員，以利無障礙使用向公眾開放之建築與其他設施；促進其他適當形式之協助與支持，以確保身心障礙者獲得資訊。（編輯：楊蘭軒）1120124