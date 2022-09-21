疫情記者會手譯員化身導覽員 比出淡水古蹟特色

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淡水古蹟博物館與疫情記者會手譯員李振輝等人攜手製作手語導覽影片，以手語「比」出淡水紅毛城等古蹟歷史與建築特色。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月21日

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（中央社記者高華謙新北21日電）淡水古蹟博物館與疫情記者會手譯員李振輝攜手製作手語導覽影片，「比」出淡水紅毛城等古蹟歷史與建築特色。看似拘謹的李振輝戴金色爆炸頭、玩自拍，展現專業又俏皮一面。

2020年3月，在中央流行疫情指揮中心記者會擔任手譯員的李振輝即時翻譯英國廣播公司（BBC）記者的英文提問，一夕爆紅。

新北市立淡水古蹟博物館今天表示，每年9月23日是國際手語日，這次特別邀李振輝及另名專業手語翻譯員張俊仁錄製淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺等古蹟的導覽影片。

特別的是，李振輝在各大公開場合手譯時感覺較嚴肅，不過在這次影片中，他不但戴假髮、打網球、穿清裝、玩自拍，還親自配音，影片可在淡水古蹟博物館YouTube頻道（https://reurl.cc/W1g4j9）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）觀看。

除此之外，為因應各種需求打造無障礙、零距離與高友善的博物館，淡水古蹟博物館今年也同步更新雙視手冊、推出易讀手冊及增加觸摸輔具等服務。

其中雙視手冊為文字、點字並用，輔具則以等比例縮小方式，呈現前清英國領事官邸的VR磚雕和草地網球場的鐵製把手滾輪，讓視障者透過觸摸了解建築特色及現地展示品。

易讀手冊則與基金會合作，以簡單易懂、圖文並茂的設計概念介紹淡水紅毛城，不需等候專人導覽，也能自行認識古蹟。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，希望全面升級文化平權的服務，讓這裡成為提供民眾休閒及促進健康的好地方。（編輯：謝雅竹）1110921