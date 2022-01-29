出身聽障家庭李信賢人生逆轉勝 成為手語界翹楚

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市博士級專業手語翻譯員李信賢，出身聽障家庭。李信賢為彌補與聽障父母欠缺親密互動的遺憾，鑽研手語，將逆境當作人生轉機，目前成為手語界翹楚，在社會上站穩腳步。

現年45歲的李信賢目前在嘉義基督教醫院擔任全職手譯員，協助聽障者在就醫、就業、洽公、司法傳譯等場合溝通，兼任許多縣市的手語翻譯窗口外聘督導。他流利的手語、豐富的表情，常讓人誤以為他也是聽障者。

李信賢的父母都是聽障人士，從小只覺得與同學的父母不一樣，因此，就學一直到高中畢業，幾乎很少向外人談及父母的狀況，也沒有邀請朋友或同學到家中。

李信賢一直到高中畢業，與父母間僅以簡單生活手語溝通，全家在假日有時也會一起出遊，不過，他在心境上總覺得少了點親子間親密互動，在成長、學習過程中，大部分都由祖父母教導。

李信賢沒有因為父母是聽障人士關係，而造成學習上的障礙，反而從國小到高中，成績均名列前茅，順利考上國立交通大學應用化學系，依當時科技產業起飛景象，可預見前途一片光明。

李信賢在大一加入手語社社團，學習更多的手語，就是想要彌補與父母欠缺互動的遺憾。學習後，深受手語結構吸引，在大四那年，參加台北市政府辦理的手語翻譯員培訓班，大學時代成為改變他一生的開始。

由於台灣沒有人專門研究手語，早期學習手語都是單字教學，完全沒有觸及手語的結構，因此，李信賢在家人的同意下，大學畢業後，放棄人人稱羨的科技領域，專攻手語研究，考取國立中正大學語言學研究所，一路完成博士學位。

李信賢就讀中正大學研究所時，在師長及國科會支持下，進行台灣手語的專業研究，國內知名網路「台灣手語線上辭典」，就是他與中正大學研究團隊多年來通力合作的成果，造福很多自閉症，以及偏遠地區不便學習手語的聽障者。

李信賢多次擔任手語語言學或聽障研究相關國際會議英語翻手語的手語翻譯，也經常受邀至各地教授台灣手語、手語翻譯、手語語言學、親子手語、公務溝通手語、職業重建專業人員等各類手語相關專業課程，曾於高師大及台南大學特教系、中山醫學大學語言治療與聽力學系教授手語。

李信賢因父母的關係，深刻了解聽障人士在外的不便，也間接影響他們的權益，因此，致力於手語教學及推廣，主要希望能造福聽障人士，降低他們生活上的不便，就有在醫療體系服務的學生，以手語告知聽障人士有關醫療上的注意事項，讓他們充滿感恩。

去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒時，嘉義市政府會透過直播，對外說明最新疫情發展，李信賢則是固定的手語翻譯人員，提供即時翻譯，協助聽障朋友獲得正確防疫訊息。

李信賢指出，手語翻譯疫情首重傳達「數字」必須精準無誤，包含當日新增個案數、確診案例案號、匡列人數，及疫調足跡的日期時間等資訊，提醒聽障朋友須提高警覺、多加留意。

李信賢因為出身背景關係，常有聽障夫妻詢問下一代的教養方式，他建議，小孩子的學習能力強，留在身邊教養，親子間可以一起成長，並不需擔憂小孩會因為父母聽障而影響學習。

李信賢出身聽障家庭，原本以為是劣勢，但他視為轉機，將逆境當作是生涯最大的墊腳石，突破困境，成為手語界翹楚，靠手語在社會上站穩腳步。（編輯：陳仁華）1110129

嘉義市博士級專業手語翻譯員李信賢（左）致力於手語教學及推廣，主要希望能造福聽障人士。（李信賢提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月29日

嘉義市博士級專業手語翻譯員李信賢（右3），出身聽障家庭，曾擔任全國身心障礙國民運動會的手語翻譯員。（李信賢提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月29日