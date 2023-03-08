謝盈萱組「最強幕僚」戴立忍回歸小螢幕當院長[影]

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影帝戴立忍（圖）在影集「人選之人－造浪者」裡扮演立法院長「趙昌澤」，並和金馬新演員陳姸霏詮釋父女檔，這也是戴立忍睽違15年後回歸台灣影集。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）金馬金鐘雙影后謝盈萱主演的幕僚職人劇「人選之人－造浪者」今天再曝光含金卡司陣容。睽違影集小螢幕多年的戴立忍化身立法院長，當起總統呂雪鳳副手加入選戰行列、競選連任。

「人選之人－造浪者」由「我們與惡的距離」導演林君陽執導，謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演，劇情描述距離總統大選不到一年的選舉前夕，幕僚團隊為幫助候選人贏的選戰，每天忙得焦頭爛額，也帶出在熱血團結氛圍下，幕僚們為理想、顧全大局，背後面臨的職場、親情、愛情、自我利益抉擇。

影片來源：Netflix Asia

黃健瑋和謝盈萱分別飾演公正黨文宣部主任與副主任發言人，兩人時隔7年再合作，共同率領文宣部操盤選戰，黃健瑋透過劇組分享：「盈萱大概是我合作最多次的女演員，能和盈萱、君陽再合作很榮幸，就像是同學聚在一起做作業，有很多非常有趣的交流，也像重溫年輕時期的火花。」

有趣的是，黃健瑋也與現實中的老婆蔡亘晏在劇中扮演夫妻，但因幕僚工作忙碌常忽略老婆感受，在今天釋出的最新預告中，甚至被老婆質問：「手機這麼好看啊？」夫妻間的火藥味十足，帶出職人日常中的家庭難題。

首次挑戰職人劇的王淨，則扮演冷靜且低調的文宣部新進組員，她表示拍攝過程特別緊張，「尤其跟這麼多優秀的前輩演員一起合作，會更緊繃一些，但這樣的緊繃感很適合亞靜（角色名），她相較起來比較神秘一點，我一開始也花了許多時間消化她背後的故事。」

而久違回歸台灣影集的戴立忍驚喜現身，飾演立法院長、總統呂雪鳳的副手候選人，並和金馬新演員陳姸霏飾父女檔。陳姸霏談及和獲獎無數的資深影帝戴立忍合作，她坦言對方氣場太強，一開始對戲時很緊張：「但在實際相處後，就會發現大寶哥同時也有種讓人很安心的氣場存在，父女間的情感流動也是真的會進到心裡的。」

「人選之人－造浪者」預計2023年春天於Netflix上線。（編輯：李亨山）1120308

影集「人選之人－造浪者」中，演員黃健瑋（左）將攜手現實生活中的太太蔡亘晏（右）扮演夫妻檔，帶出職人日常家庭難題。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日

雙金影后謝盈萱在幕僚職人劇「人選之人－造浪者」裡，詮釋公正黨文宣部副主任與發言人「翁文方」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日