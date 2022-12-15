謝盈萱新戲化身政二代 黃健瑋參演推光其他戲約

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雙金影后謝盈萱在台灣首部幕僚職人劇「人選之人—造浪者」中扮演政黨黨部發言人，在選戰期間擔任候選人幕僚。（大慕影藝、公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）雙金影后謝盈萱搭檔王淨、黃健瑋主演的幕僚職人劇「人選之人－造浪者」，明年春季將推出，揭開政治選戰心機攻防。黃健瑋更透露為專心籌備此劇，還把其他戲約推光光。

「人選之人－造浪者」講述距離總統大選不到一年，火熱選戰檯面下，發生一連串荒誕的政治攻防戰，公正黨的文宣幕僚們在實踐理想過程中，面臨著價值觀的抉擇和信仰挑戰。

在今天釋出的超前導預告裡，高喊著「未來一定贏！」的謝盈萱，在劇中詮釋富有理想的政二代「翁文方」，議員連任失利後，被父親安排到公正黨文宣部副主任兼黨部發言人；黃健瑋則飾演公正黨資深幕僚、文宣部主任「陳家競」，兩人在劇中總統大選期間並肩作戰，一同率領文宣部成員操盤選戰。

黃健瑋透露，當時為專心投入拍攝，婉拒其他戲劇邀約，「我覺得自己被『陳家競』占據了，當下完全沒辦法同時接其他的戲，就連前置準備會卡到『人選』拍攝的也都推了」。

黃健瑋提到，開拍前曾與真正的幕僚交流，發現他們既像經紀人，也像製作人或監製，需要處理很多人際關係，有如一門「雜學」。

幕僚工作日常，一整天從正式到非正式的行程，往往只睡3、4小時就得起床，這樣的生活讓黃健瑋很有共感，「因為拍片的時候也很不容易見到家人，常常工作跟家庭間的關係很難拿捏」。

而過去多詮釋學生的王淨，這次終於「登大人」，飾演冷靜處事的公正黨文宣部組員「張亞靜」，是翁文方的強力夥伴，其背後卻有不為人知的神秘過往。王淨表示，除了有很多專業台詞，又跟不少厲害的演員前輩們合作，「壓力真的爆大」。

「人選之人－造浪者」由劇作家簡莉穎及厭世姬擔任編劇，台劇「我們與惡的距離」、「茶金」導演林君陽執導，除了謝盈萱、王淨、黃健瑋外，更集結卜學亮、潘慧如、潘綱大、胡瑋杰、詹懷雲、廖梨伶、夏靖庭、高英軒等卡司，詮釋幕僚們日常忙碌且繁瑣的工作。（編輯：張雅淨）1111215

演員黃健瑋在幕僚職人劇「人選之人－造浪者」中飾演政黨資深幕僚，也是領導文宣部前進的動力，黃健瑋受訪時透露，為專心籌備此劇，還把其他戲約都推光光。（大慕影藝、公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月15日