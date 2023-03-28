「人選之人」租百坪造黨部 影后賈靜雯驚喜探班

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幕僚職人劇「人選之人－造浪者」劇組28日釋出寫實打造的百坪辦公室幕後花絮，除空間呈現逼真外，辦公室幕僚工作日常也相當寫實，演員謝盈萱（右4）印象最深的，就是所有組員擠在一起，盯著電腦畫面的第一場戲。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）由演員謝盈萱、黃健瑋、王淨主演的幕僚職人劇「人選之人－造浪者」，劇組今天釋出寫實打造的百坪辦公室幕後花絮，還有彩蛋嘉賓賈靜雯探班，當王淨被喊「妳媽來了」時，還一度一頭霧水。

導演林君陽分享，辦公室場域是全劇的重中之重，多場戲分都集中在這裡。因此為還原真實競選黨部辦公室，他們租下2層樓、約上百坪空間，以完整呈現政治幕僚職人們的工作日常，林君陽直言場景寫實程度，包含大小、格局，「我相信真的有別於以往你會看到的辦公室職人劇」。

不過空間大到讓攝影團隊及演員走位幅度，比想像中大更多，飾演公正黨文宣部主任「陳家競」的黃健瑋就直呼：「好難啊」，坦言本來以為辦公室會小一點。此外幾乎每名演員開拍時都在「競走」，讓飾演公正黨文宣部副主任「翁文方」的謝盈萱也NG崩潰對鏡頭喊：「我剛剛來不及！」

除了黨部空間呈現逼真外，辦公室裡的幕僚工作日常也相當寫實，謝盈萱印象最深的，就是所有組員擠在一起，盯著電腦畫面的第一場戲，讓她認為黨部日常既忙碌卻也很有趣。

飾演社群企劃「張亞靜」的王淨則表示，「一到這邊就會忍不住有熱血沸騰的感覺，就覺得這邊應該是承載著非常多理想和希望的地方」。

林君陽指出，「人選之人」讓他最感興趣的部分正是團隊合作，「所以我稍微加強一些辦公室裡小夥伴的能量」。

在花絮最尾端還出現一個大彩蛋，曾在電影「瀑布」與王淨飾演母女的金馬影后賈靜雯驚喜現身片場探班，劇組還幽默告訴王淨：「妳媽來了。」讓王淨一頭霧水問：「我媽？」結果下一秒見到賈靜雯立刻驚訝大呼：「妳怎麼來沒跟我講呀！嚇我一跳！」賈靜雯則送上大大的擁抱暖心打氣。

「人選之人－造浪者」預計今年春天於Netflix上線。（編輯：張雅淨）1120328