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「守護黑面琵鷺」感動首映 王徵吉傳遞樂觀精神[影]

2023/3/8 21:54（3/8 22:09 更新）
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「黑琵先生」王徵吉（左起）、導演梁皆得與日本黑面琵鷺專家松本悟8日晚間一同在台北，出席紀錄片「守護黑面琵鷺」世界首映活動。（采昌國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日
「黑琵先生」王徵吉（左起）、導演梁皆得與日本黑面琵鷺專家松本悟8日晚間一同在台北，出席紀錄片「守護黑面琵鷺」世界首映活動。（采昌國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）生態保育紀錄片「守護黑面琵鷺」今晚舉辦世界首映，片中核心人物「黑琵先生」王徵吉特別北上現身，走過喪妻、罹癌，他仍樂觀不放棄追蹤黑面琵鷺，想和大家說更多牠們的故事。

「守護黑面琵鷺」從1992年台南七股的「黑面琵鷺槍殺事件」開始，全面記錄台灣家喻戶曉的明星鳥種黑面琵鷺，並透過攝影家王徵吉及各界愛鳥人士的攜手保育與追蹤，讓黑面琵鷺從當年全球僅不到300隻，進展到現在已逾6000隻。

全片也探討目前仍為瀕危物種的黑面琵鷺，面臨著道路開發、光電廠蓋設而導致的棲地流失危機。導演梁皆得今天表示，「這部片從1992年就開始陸續記錄，其實30年來發生了很多事情，可惜無法全部收錄於84分鐘之內，希望還有機會再出續集將故事延續。」

電影核心人物「黑琵先生」王徵吉今晚特地北上到場。片中捕捉他追蹤黑面琵鷺的30年生涯，過程中歷經喪妻之痛，也走過罹癌之苦，但王徵吉仍堅持不懈拍攝黑面琵鷺，讓許多人動容。

影片來源：采昌國際

王徵吉有感而發地說：「這整整30年的經歷中，前20年我戰戰兢兢地走遍黑面琵鷺的繁殖區與度冬區，向當地民眾推廣與教育。接下來的10年，我罹患大腸癌，很感謝奇美的田宇峯副院長救活我，讓我多了現在的10年，希望大家有機會能進戲院一起看看這個故事。」

今晚除了王徵吉現身外，還有林務局長林華慶、中央社董事長劉克襄、前國健署長邱淑媞、中華民國野鳥學會理事長方偉宏等人出席，日本黑面琵鷺專家松本悟也來台與會力挺。

林華慶表示，黑面琵鷺幾乎是台灣保育史的一半，「牠們在台灣的數量從1992年的150隻，成長到最新數量有4228隻，占了全球2/3的數量。這是台灣各界長期的努力，也是推動保育的重要指標物種。」黑面琵鷺在台灣的數量成為全球第一，但棲地流失導致的生態危機，仍需要大家的重視與關注。

梁皆得也希望透過電影，將王徵吉的樂觀精神傳遞給眾人，並讓台灣民眾對熟知的黑面琵鷺有更深一層認識，期待電影上映後，能有更多人加入「守護黑面琵鷺」的行列。

「守護黑面琵鷺」將於24日在台上映。（編輯：張雅淨）1120308

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