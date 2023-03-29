「守護黑面琵鷺」上映 劉克襄談29年前撰文初衷盼喚起保育重視[影]

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影片來源：采昌國際

（中央社記者王心妤台北29日電）紀錄片「守護黑面琵鷺」上映中，中央社董事長、名作家劉克襄也分享1994年撰寫「最後的黑面舞者」初衷，他表示當時引述國外資料庫，希望以數字喚起對黑面琵鷺保育的重視。

「守護黑面琵鷺」導演梁皆得今天透過電影公司表示，「生態紀錄片上戲院看起來風光，其實吃力不討好。這部紀錄片想呈現的是一個人對黑面琵鷺的熱愛。」

梁皆得表示，黑面琵鷺的濕地最重要的是人為經營管理，若沒有持續經營，濕地狀況都會不好。他提到有些濕地開始設置太陽能光電場，「我們仍需要用電，綠能也還是要開發，但應該避開生態敏感區，很多濕地對人類來說，是沒有用的荒地，但對候鳥而言便完全不同。」

劉克襄在影片中表示，撰寫「最後的黑面舞者」文章時，希望報導不只是呼籲保護鳥類的簡單論述，而是希望有更多的資料庫作為證據，增加說服的力量，當時希望讓更多人意識到全世界剩不到300隻的黑面琵鷺有一半以上在台灣棲息，是多難得的記錄，「若這些濕地都沒有了的話，牠們還能夠去哪裡？」（編輯：龍柏安）1120329