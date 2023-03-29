更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
首頁 / 娛樂

「守護黑面琵鷺」上映 劉克襄談29年前撰文初衷盼喚起保育重視[影]

2023/3/29 16:11（3/29 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：采昌國際

（中央社記者王心妤台北29日電）紀錄片「守護黑面琵鷺」上映中，中央社董事長、名作家劉克襄也分享1994年撰寫「最後的黑面舞者」初衷，他表示當時引述國外資料庫，希望以數字喚起對黑面琵鷺保育的重視。

「守護黑面琵鷺」導演梁皆得今天透過電影公司表示，「生態紀錄片上戲院看起來風光，其實吃力不討好。這部紀錄片想呈現的是一個人對黑面琵鷺的熱愛。」

梁皆得表示，黑面琵鷺的濕地最重要的是人為經營管理，若沒有持續經營，濕地狀況都會不好。他提到有些濕地開始設置太陽能光電場，「我們仍需要用電，綠能也還是要開發，但應該避開生態敏感區，很多濕地對人類來說，是沒有用的荒地，但對候鳥而言便完全不同。」

劉克襄在影片中表示，撰寫「最後的黑面舞者」文章時，希望報導不只是呼籲保護鳥類的簡單論述，而是希望有更多的資料庫作為證據，增加說服的力量，當時希望讓更多人意識到全世界剩不到300隻的黑面琵鷺有一半以上在台灣棲息，是多難得的記錄，「若這些濕地都沒有了的話，牠們還能夠去哪裡？」（編輯：龍柏安）1120329

紀錄片「守護黑面琵鷺」預告。影片來源：采昌國際
#梁皆得
#守護黑面琵鷺
#劉克襄
延伸閱讀
「守護黑面琵鷺」感動首映 王徵吉傳遞樂觀精神[影]無酬獻聲守護黑面琵鷺 吳念真：收錢天理不容「守護黑面琵鷺」橫跨30年拍攝 吳念真深情獻聲[影]陳昇創作「黑面鴨要報仇」秘辛 寫歌護黑面琵鷺[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族