陳昇創作「黑面鴨要報仇」秘辛 寫歌護黑面琵鷺[影]

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資深生態攝影導演梁皆得（右2）為拍攝紀錄片「守護黑面琵鷺」，特別採訪曾創作單曲「黑面鴨要報仇」的歌手陳昇（中）。（采昌國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）資深生態攝影導演梁皆得新作「守護黑面琵鷺」日前辦首映會，感動無數觀眾。劇組近期釋出正片漏網鏡頭，內容有歌手陳昇曾為守護黑面琵鷺寫下「黑面鴨要報仇」一曲的創作點滴。

生態保育紀錄片「守護黑面琵鷺」以1992年台南七股的「黑面琵鷺槍殺事件」為起點，拍攝前後耗時30年，透過各界愛鳥人士熱血付出，全面記錄黑面琵鷺的樣貌，也帶出因棲地不斷流失使得這群鳥類失去家園的困境。

梁皆得坦言，30年累積的採訪對象與拍攝素材相當可觀，很難以84分鐘的篇幅完整呈現，又覺得可惜，因此特別剪輯出漏網彩蛋番外篇，陳昇便在番外篇中現身。陳昇曾在1997年推出單曲「黑面鴨要報仇」，當時正是七股反濱南工業區運動盛行時期。

影片來源：采昌國際

當年規劃的石化重工業開發地區與黑面琵鷺棲息地有高度重疊，開發案引發反彈聲浪，也促使「國際黑面琵鷺救援聯盟S.A.V.E」成立。陳昇受邀加入聲援黑面琵鷺搶救行動，才誕生「黑面鴨要報仇」這首推動環境保育的經典歌曲。

陳昇藉由「守護黑面琵鷺」番外篇透露此單曲創作緣起，他說「當時整個政治體比較重經濟、重商，農的跟藝文的事件都比較疏離。當時黑面琵鷺事件有點要起來的時候，我們的領導者就說『大概是十幾隻鳥有什麼關係啊？』我就覺得這當然有關係啊，因為所有的物種都是有連動的，所以我們來寫一個黑面琵鷺的歌吧。」

陳昇進一步補充，「我們比較懂流行的通路，台灣會比較多人知道，所以到最後衍伸的就是有一、兩個演唱會，可以告訴全台灣說有這回事。」

此片將於24日上映，但目前已湧入近40場包場，讓此片在未上映前就累積破新台幣百萬票房。（編輯：戴光育）1120323

影片來源：采昌國際