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無酬獻聲守護黑面琵鷺 吳念真：收錢天理不容

2023/2/28 16:22（2/28 16:56 更新）
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為生態紀錄片「守護黑面琵鷺」擔任旁白的導演吳念真（左）無酬相挺導演梁皆得（右），盼為環境保育盡一份力。（采昌國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月28日
為生態紀錄片「守護黑面琵鷺」擔任旁白的導演吳念真（左）無酬相挺導演梁皆得（右），盼為環境保育盡一份力。（采昌國際多媒體提供）中央社記者王心妤傳真 112年2月28日
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（中央社記者王心妤台北28日電）導演梁皆得推新紀錄片「守護黑面琵鷺」，邀請吳念真擔任旁白。吳念真今天表示，有幫助環境的事一定會做，若收酬勞簡直天理不容；但他也笑說，收了導演2瓶黑面琵鷺紀念酒。

「守護黑面琵鷺」耗時30年拍攝完成，記錄攝影家王徵吉，他於1992年因工作需要拍攝遭槍殺的黑面琵鷺，就算歷經妻子過世、罹癌等生命困境，仍沒有停止30年的守護黑面琵鷺之路。

梁皆得與旁白吳念真接受媒體聯訪，分享創作過程。吳念真說，如果能有幫助環境的一定要幫，或許能做的不多，「但這是我唯一能幫忙的事情，所以如果再跟他們收酬勞，談錢的事簡直天理不容」。

梁皆得表示，一開始其實有提到酬勞，但吳念真直接說不需要談到錢。

吳念真開心表示，雖然是無酬演出，但梁皆得特別送了2瓶黑面琵鷺紀念威士忌，「被我兒子拿去喝了，然後還傳訊息跟我說好喝」。

吳念真並說：「我很喜歡黑面琵鷺，牠們又被稱為『喇杯』，嘴巴像湯匙一樣在水裡尋找、覓食，就像我們的生活一樣，到處在找機會與可能性，所以這個名字和我們很接近，我很喜歡。」

「守護黑面琵鷺」將於3月24日上映。（編輯：管中維）1120228

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#吳念真
#梁皆得
#守護黑面琵鷺
吳念真
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