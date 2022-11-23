茄萣濕地首筆紀錄罕見冬候年 「白秋沙」現蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）茄萣濕地最新刷版記錄又來了！高市府工務局今天表示，鳥友11月21日拍攝到稀有小型雁鴨科鳥類「白秋沙」首次現蹤。台灣由於位於主要度冬地南緣，過去紀錄稀少，是稀有冬候鳥。

今年茄萣濕地候鳥季甫開場就驚喜連連，除陸續記錄到的黑面琵鷺及雁鴨科等，就連去年新物種「寒林豆雁」也都再度光臨。

高雄市政府工務局養護工程處表示，茄萣濕地鳥況紀錄不斷進步，顯現市府投入茄萣濕地保育生態成功。首刷的「白秋沙」記錄，讓人感受茄萣濕地魅力無窮，也讓鳥迷們更期待下一波「嬌客」的到來。

養工處說明，「白秋沙」又名「小秋沙」、「斑頭秋沙鴨」，是一種小型雁鴨科鳥類，繁殖於歐亞大陸的寒帶地區，冬季遷移至歐洲北海、韓國、日本等地度冬。台灣由於位於主要度冬地南緣，過去紀錄稀少，台灣亦無繁殖記錄，是稀有的冬候鳥。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

養工處資料，「白秋沙」屬潛水鴨，雌雄鳥體色相異，雄鳥羽色特別，全身體色大致白色，眼睛四周至嘴喙基部有一顯眼的黑色面罩，飛行時黑白分明，易於辨別；雌鳥頭上及後頸栗褐色，眼先有黑斑，背面灰褐色。白秋沙偶出現河口、湖泊及魚池環境，常小群活動，不常混入其他鴨群。在台灣度冬時通常都單獨出現，曾記錄到地點有彰化大城濕地、嘉義布袋濕地、宜蘭竹安。

市府新聞稿表示，將持續努力營造鳥類友善棲地，迎接這些各地遠道而來的朋友。另外也提醒鳥友，保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。（編輯：孫承武）1111123