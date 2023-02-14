「守護黑面琵鷺」橫跨30年拍攝 吳念真深情獻聲

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）「老鷹想飛」導演、資深生態攝影師梁皆得推出生態保育紀錄片新作「守護黑面琵鷺」，全片跨越30年、遍及多國拍攝，邀請導演吳念真包辦旁白、金馬獎得主林強打造配樂。

黑面琵鷺是台灣家喻戶曉的明星物種，每年都有超過一半的族群，選擇飛來台灣棲息，成為牠們的度冬家園。在「守護黑面琵鷺」記錄的漫漫30年歲月裡，黑面琵鷺也從全世界不到300隻的瀕危物種，成為超越6000隻的成功復育鳥類，但保育之路仍得持續下去。

「守護黑面琵鷺」拍鳥也拍人，以人稱「黑琵先生」的攝影家王徵吉為影片核心，記錄他歷經喪妻、罹癌等生命逆境仍不改探索黑面琵鷺生態的生涯歷程，並忠實記錄一群默默守護黑面琵鷺的學者、繪本作家、賞鳥人、基層公務員、養殖業者及更多的無名英雄，敘事真切質樸。

「一個人的興趣能持續多久？」耗時30年打造的作品即將上映，導演梁皆得首先提出這個大哉問，他也透過片商補充：「從1992年黑面琵鷺開始吸引大眾目光以來，至今這30年關於黑面琵鷺，有很多的故事，有學者持續不斷進行研究。」

梁皆得表示，「喜歡拍照的人花了大筆金錢，跨國全心投入拍攝牠們的動人姿態。我們沒有辦法在影片中，把所有跟黑面琵鷺相關的事全部納入，只能挑選這30年來持續關心黑面琵鷺的人來作紀錄。」

紀錄片也隨著梁皆得的鏡頭與足跡，遍布日本、南韓、越南、香港、澳門、中國等地，從人跡罕至的秘境，再到緊繃的南北韓交界停戰區，一窺黑面琵鷺繁殖地的神秘樣貌，更探討這群「嬌客」面對棲地逐漸喪失的艱困處境。

「守護黑面琵鷺」將於3月24日全台上映。（編輯：張雅淨）1120214