湯姆漢克斯飾貓王經紀人 負評爆棚獲兩座金酸莓獎

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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）曾兩次獲頒奧斯卡金像獎最佳男主角獎，但他今天獲得了兩座沒有任何演員想要獲得的獎項：金酸莓獎（Razzie）。

金酸莓獎被稱為「爛片界的奧斯卡」，每年頒獎「表揚」年度爛片與最差演員。

法新社報導，金酸莓獎的投票者宣布這屆的最差男配角由在傳記電影「貓王艾維斯」（Elvis）當中飾演貓王經紀人的湯姆漢克斯獲得。

「貓王艾維斯」廣受讚譽，在明天即將登場的第95屆奧斯卡金像獎獲得8項提名。飾演貓王的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）獲得奧斯卡最佳男主角提名，並已獲頒金球獎（Golden Globe Awards）戲劇類最佳男主角，是影帝熱門人選。

然而，湯姆漢克斯在劇中飾演貓王的剝削經紀人湯姆帕克上校（Colonel Tom Parker），表現卻獲得許多負評，認為他的選角是全片最大瑕疵。

除了最差男配角外，金酸莓獎投票者今天也把最差銀幕搭檔頒給「湯姆漢克斯和他那塗滿乳膠的臉（還有可笑的口音）」。

不過，湯姆漢克斯至少躲過了最差男主角。

湯姆漢克斯在迪士尼真人版電影「木偶奇遇記」（Pinocchio）裡飾演老木匠傑佩托（Geppetto），獲得最差男主角提名，但似乎比不過金酸莓獎常客傑瑞德雷托（Jared Leto）在蜘蛛人反派外傳電影「魔比斯」（Morbius）裡的表現，由後者獲得金酸莓獎影帝。

飽受爭議的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）傳記電影「金髮夢露」（Blonde）則獲得年度最爛電影。

為了諷刺好萊塢自娛自樂的奧斯卡金像獎，金酸莓獎每年選在奧斯卡前一天頒發。但金酸莓獎主辦單位本身今年卻因失誤成為焦點。

這屆金酸莓獎因為殘酷地提名12歲童星萊恩．奇雅拉．阿姆斯壯（Ryan Kiera Armstrong）以「燃火的女孩」（Firestarter）入圍最差女主角而引發爭議，被迫撤回提名。

金酸莓獎今天在公布得主時宣布，最差女主角的提名空缺由金酸莓獎主辦單位自己本身替補，並且「壓倒性」獲勝。

主辦單位在YouTube發布自嘲式得獎感言說，「嗯，我們能說什麼呢？我們贏得了這座金酸莓獎」。

金酸莓獎去年開玩笑地為布魯斯威利（Bruce Willis）專門設置新獎項「布魯斯威利年度最爛電影」，但在家屬公布他罹患失語症後尷尬撤回。布魯斯威利日前確診罹患罕見的額顳葉失智症。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120311