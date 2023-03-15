范少勳升格人父學當一家之主 女兒隨母姓

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藝人范少勳2019年以電影「下半場」奪下金馬獎最佳新演員獎後，事業逐漸起步，現實中他也與圈外未婚妻Lucy愛情長跑11年，兩人預計在女兒4月周歲生日時正式登記結婚。（青春期提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）29歲男星范少勳今年2月情人節驚喜宣布當爸，預計4月女兒週歲生日時和未婚妻登記結婚。今天他出席媒體茶敘透露，連經紀公司都是女兒6個月大後才得知，目前隨母姓。

范少勳2019年以電影「下半場」奪下金馬獎最佳新演員獎後，事業逐漸起步，更陸續以綜藝節目「阮三个2」、影集「比悲傷更悲傷的故事：影集版」闖入金鐘殿堂。現實中他與圈外未婚妻Lucy愛情長跑11年，由於未婚妻大他5歲，兩人又都喜歡小孩，本來就有懷孕規劃，只是比預期來得早。

范少勳說，第一時間得知Lucy懷孕時，有些震驚、不知道如何消化，但很感謝未婚妻相信他能成為父親，給予很多力量支持。只是忽然升格人父，他坦言因擔心影響工作，直到女兒「小哺」出生6個月才告知經紀公司，為了不讓事情曝光，未婚妻長期沒有和朋友聯繫，僅有彼此雙親知情。

未婚妻生產及住月子中心期間，范少勳忙著軋3部戲，又擔心傳染COVID-19給妻女，都無法陪伴在Lucy身邊，一度讓未婚妻出現產後憂鬱，照顧新生兒不知所措時，也難以和他人分享討論，忍不住難過對他說：「小孩出生本來是一件開心的事，但我好像失去很多東西。」讓范少勳很心疼自責。

目前未婚妻全職在家照顧女兒，為了分擔另一半的壓力，范少勳現在每天結束工作後，就開啟奶爸模式，讓未婚妻晚間能休息。經歷這2年，范少勳認為自己成長許多，也更確定能勝任一家之主職責，「我覺得我好像可以把家裡顧好，有肩膀能力讓她們快樂生活」，期待能趕快有能力買房，為妻女搭建「起家厝」。

至於為何要到今年4月才和未婚妻登記，范少勳解釋：「寶寶是很棒的禮物，這東西大過結婚，我們需要花很多時間、精力，沒有急著做登記，剛好寶寶快1歲，這時間很棒。」

由於兩人還不是夫妻，女兒是跟著未婚妻姓，但范少勳反倒認為是件浪漫的事，「兩個都是我很愛的對象」，也感謝家人尊重他們的決定。至於未來「小哺」是否會改跟父姓，范少勳覺得女兒長大後自行決定即可。（編輯：張雅淨）1120315