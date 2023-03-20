大阪影展國片奪4大獎創紀錄 陸小芬精湛演技獲獎

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）第18屆大阪亞洲影展昨天頒獎，國片「本日公休」榮獲觀眾票選獎，女主角陸小芬獲藥師珍珠獎；台灣電影總計獲4大獎項，創下參展紀錄。文化部長史哲向獲獎者獻上祝福，期盼台灣電影持續展現國家文化力，壯大台灣文化內容。

根據文化部駐日台灣文化中心新聞稿，本屆大阪亞洲影展從3月10日至19日在大阪舉行，國片入圍競賽單元的有傅天余執導的「本日公休」、柯震東首部執導的電影「黑的教育」；入圍特別注目單元的有潘客印執導的「有了？！」、馬慧妍執導的「塑膠情人」，以及入圍獨立論壇、由黃胤毓執導的「海的彼端：其後」。

參賽結果昨天揭曉，「本日公休」獲頒觀眾票選獎，該片女主角、金馬獎影后陸小芬榮獲藥師珍珠獎。藥師珍珠獎是大阪亞洲電影節以贊助者「藥師真珠」之名，選出參選片中表演如珍珠般閃耀的優秀演員。

此外，柯震東憑藉執導的電影「黑的教育」榮獲最具潛力創作者獎；潘客印執導短片「有了？！」榮獲芳泉短片獎特別提名的肯定。

這是國片在大阪亞洲影展史上獲獎最多的一次，文化部部長史哲獲悉後，特別向獲獎者獻上祝福，期盼台灣電影持續展現國家文化力，壯大台灣文化內容。

國片「本日公休」靈感來自導演傅天余從事家庭理髮業的母親，是陸小芬睽違逾20年再登大螢幕之作。該片得獎理由為「光是陸小芬在劇中操剪刀的手法就能讓觀眾著迷。本片整體的演技設計十分細緻。陸小芬豐富深厚的演員功力讓此片成為永留人們記憶的名作」。

「黑的教育」得獎理由為「鮮明刻畫黑暗主題，風格強烈、節奏明快，將3位年輕主角如雲霄飛車般的心境變化真實呈現。出乎意料、情節緊湊的故事發展，讓觀眾彷彿跟劇中人一樣體驗了瘋狂的一夜。柯震東導演今後的發展備受期待」。

「有了？！」獲芳泉短片獎特別提名的理由為「本片是非常有趣的短片。節奏良好，場景充滿巧妙又富含魅力，青春劇與喜劇的平衡堪稱絕妙」。

大阪亞洲影展為日本關西地區最具代表性的國際影展，該影展以亞洲新導演為主題，並以專門發掘日本地區未公開新作而聞名，是大阪市政府力推的日本重要內容產業活動之一。

台灣文化中心與該影展長期合作舉辦台灣電影特集，歷年邀請多部台灣新導演作品參展，已成功售出多部電影版權在日商業映演，是台灣電影進軍日本市場重要途徑。（編輯：周永捷）1120320