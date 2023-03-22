變裝皇后談求學心酸史 曾遭教師要求不得去女廁

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變裝皇后Yugee小嗨在公視直播節目「這麼可愛一定是男孩子吧？！」中提及，自己大學時曾被體育老師要求「不可以上女廁」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）YouTuber那那大師受邀擔任公視直播節目「這麼可愛一定是男孩子吧？！」主持人，聽變裝皇后、偽娘分享各自生命故事，有人曾被老師要求不得上女廁，讓他期待社會能有更多理解。

那那大師今天透過公視分享，在他的成長過程中，曾因行為舉止女性化而遭不同眼光對待，但他選擇以正向的心態面對，並撐過難關，對性別議題很有感受。他希望透過這次網路直播節目，讓更多人了解在「變裝」、「偽娘」等名詞背後，存在著真實的人生，「互相理解就是展開溝通最好的開始。」

受訪者、專職舞者與變裝皇后的Yugee小嗨表示，自己的性向認同是泛性戀，高中開始留長髮，大學會在日常生活中穿女裝，同學都友善以待。只有在大學時曾被體育老師要求「不可以上女廁」，雖然他不在意，但同學幫忙回嘴：「他這樣去上男廁才不對吧？」讓小嗨覺得很窩心。

偽娘「爽子」則分享，多年前就開始性別探索，希望透過穿著女裝、以女性外在的身分生活，裝扮也符合大眾對性別的想像，所以上女廁所或其他生活日常並未遇到甚麼困擾，反而遇到比較多是自己一開始心裡的坎，但跨過去就好。

「爽子」也呼籲：「人生只有一回，勇敢做自己吧！如果剛開始不敢一個人、需要有朋友一起的話，網路上也有很多資訊可以搜尋。」

跨性別變裝皇后Tiffany Queen則說，在他的社群平台IG中，最常出現的一句話就是「不好意思，我這麼漂亮！」Tiffany Queen表示，自己在人生歷程很幸運，同學都對他很友善，也不像很多朋友會遇到家庭革命，家人都很支持他做自己的決定。

「這麼可愛一定是男孩子吧？！」節目將於今晚8時在公視網路直播頻道播出。（編輯：張雅淨）1120322