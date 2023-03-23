高流復刻藍寶石大歌廳 母親節澎澎、康弘登台

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高雄流行音樂中心將在母親節週末一連兩天舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，卡司包括有在高雄眷村長大的歌手康弘，以及藝人澎澎等。圖為2022年藍寶石大歌聽演唱會現場。（高雄市政府文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月23日

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄流行音樂中心在今年母親節週末一連2天舉辦「2023真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，卡司包括有在高雄眷村長大的歌手康弘，以及在藍寶石營業首日就擔任演出的藝人澎澎。

高流發布新聞稿表示，5月13日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容；5月14日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎，連續兩天復刻舞台歌舞秀，演繹高雄藍寶石大歌廳當年絕代風華。

澎澎表示，自己在藍寶石營業首日就擔任演出，藍寶石是她演藝生涯的第一個舞台，當時登台上演唱「生命如花籃」，一開始走藝術路線博得「藍寶石林青霞」的稱號。

澎澎回憶在藍寶石的歲月，她說，後來有次短劇女主角告假無法演出，她代班和當時的天王主持人張帝同台演出，沒想到因此一炮成名，改走女丑路線，奠定她在藍寶石短劇演出的重要地位。

康弘也憶及過去在藍寶石演出的趣事，「一次白冰冰換裝時背後的拉鏈卡住，我們幾個男主持人很壞，沒有幫忙拉拉鍊，反而在後面欣賞冰冰的裸背！」後來白冰冰整段演出跟木偶一樣一動也不動，「真的太印象深刻」。

高流董事長暨高市府文化局長王文翠表示，高雄藍寶石大歌廳在70至80年代的台灣娛樂界具舉足輕重的地位，見證當年南台灣娛樂文化產業興盛，影響力更遍及東南亞及台灣影視產業發展。

王文翠說，高流肩負流行音樂產業推廣使命，透過藍寶石歌舞秀的重現，讓不同年齡層民眾了解高雄流行音樂發展脈絡，更讓懷念藍寶石的長輩走進高流，重溫屬於高雄的榮耀。

高流執行長丁度嵐指出，去年高流首度復刻藍寶石大歌廳演唱會，吸引萬名觀眾，最感動的是看到很多長輩首次走入高流海音館，欣賞屬於他們那個年代的巨星演唱會，除了回味當年許多巨星的舞台風華，也喚醒當年追星記憶。

高流表示，今年參與演出的巨星陣容與去年截然不同，除了由綜藝大姐大白冰冰、歌后葉璦菱分別領銜，康弘、澎澎兩人都是首次參與高流主辦的藍寶石大歌廳演唱會，對重登藍寶石舞台充滿期待。（編輯：陳仁華）1120323