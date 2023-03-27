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「東離劍遊紀」續集開拍 日編劇將揭主角秘密

2023/3/27 19:40（3/27 19:53 更新）
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霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（左起）、編劇虛淵玄、霹靂品牌總監黃政嘉等人27日共同宣布，布袋戲電視劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」續集確定開鏡。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（左起）、編劇虛淵玄、霹靂品牌總監黃政嘉等人27日共同宣布，布袋戲電視劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」續集確定開鏡。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）台日戲迷引頸期盼的布袋戲電視劇「東離劍遊紀」續集確定開拍，日本知名編劇虛淵玄親自來台參與今天舉辦的開鏡儀式，透露劇情將著重揭露主要角色的秘密過往。

虛淵玄有多項知名編劇代表作，如「沙耶之歌」、Fate/Zero、「魔法少女小圓」、「假面騎士鎧武」與「東離劍遊紀」（Thunderbolt Fantasy）系列，並曾獲東京動畫獎個人部門劇本獎肯定。

「東離劍遊紀」是虛淵玄與霹靂自2016年合作至今的共創作品，這回與妻子、製片西本有里共同來台，虛淵玄很期待和霹靂再創佳績，帶給觀眾更多驚喜和感動。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛指出，在COVID-19疫情期間雙方都沒有停下腳步，持續創作，「很開心在開鏡時全球疫情已漸趨緩，可以邀虛淵玄賢伉儷來台」。品牌總監黃政嘉也說，一直期待虛淵玄來台，看到虛淵玄夫婦非常開心，迫不及待想安排他們品嚐台灣美食。

談及續集創作理念，虛淵玄表示，從「東離劍遊紀3」到現在要開拍的續集，在編劇過程他意識到故事需要高潮迭起，將著重揭露主要角色的過往秘密，並加強角色間的情感變化與細節描寫，讓故事的鋪陳更往完結走去。至於粉絲一直都很關心的新角色，虛淵玄神秘地說，「不會辜負大家的」，請粉絲好好期待。

虛淵玄得知霹靂以電影「素還真」獲金馬獎最佳造型設計獎，他也與有榮焉。在「東離劍遊紀」系列中有許多角色是委由霹靂設計，造型師不僅完全能吸收編劇想法，創作符合虛淵玄需求，更能重新詮釋角色的樣貌。

虛淵玄表示，從很多細節中都能感受到霹靂團隊的用心和專業。他也透露，當初設想的劇集並沒有這麼長，多虧大家喜愛此系列，讓他一直持續創作下去，續集一定不會辜負大家期待。本次台日影視合作也獲文策院「內容開發專案計畫－前期開發支持」。（編輯：張雅淨）1120327

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（前右3）27日主持布袋戲電視劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」續集開鏡儀式，日本編劇虛淵玄（前右4）、文策院長李明哲（前右2）、霹靂品牌總監黃政嘉（前右）等人出席祈福。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
霹靂國際多媒體總經理黃亮勛（前右3）27日主持布袋戲電視劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」續集開鏡儀式，日本編劇虛淵玄（前右4）、文策院長李明哲（前右2）、霹靂品牌總監黃政嘉（前右）等人出席祈福。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
霹靂國際多媒體27日宣布，布袋戲劇集「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」確定開拍續集，編劇虛淵玄（左）也親自來台參加開鏡儀式，讓不少霹靂員工當場化身小粉絲，紛紛請虛淵玄簽名留念。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
霹靂國際多媒體27日宣布，布袋戲劇集「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」確定開拍續集，編劇虛淵玄（左）也親自來台參加開鏡儀式，讓不少霹靂員工當場化身小粉絲，紛紛請虛淵玄簽名留念。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月27日
#布袋戲
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