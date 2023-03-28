范瑞君「阿波羅男孩」攜子走絕路 被嬰兒聲喚回

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演員范瑞君（左）與陳妤（右）在台語電視電影「阿波羅男孩」中飾演母女檔，片中生命步入尾聲的范瑞君，為了不讓女兒陳妤肩負起照顧自閉症哥哥的重擔，企圖帶著兒子結束生命。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）演員范瑞君在台語電視電影「阿波羅男孩」中罹患重病卻放不下自閉症兒子，一度想帶他輕生。她分享在拍攝前，耳邊聽到嬰兒哭聲，讓她覺得怎麼有資格抹煞生命，瞬間入戲淚崩。

「阿波羅男孩」劇組今天舉辦開播記者會，導演葉天倫攜演員陳妤、范瑞君、黃舒湄、徐灝翔共同出席，暢聊拍攝點滴。片中生命步入尾聲的范瑞君，為了不讓女兒陳妤肩負起照顧自閉症哥哥巫建和重擔，企圖帶兒子結束生命。

范瑞君回憶，當天拍攝狀態，不論天氣或環境都不是特別好，需要快點拍完，就在慌亂醞釀情緒之際，瞬間聽到不知道從哪傳來嬰兒哭聲，「我忽然覺得好可怕，彷彿看見當初生下他時、新生命帶來這麼多的喜悅，我憑什麼決定把他帶走，生命自己有出路，我沒有這個資格」。

這個過程讓范瑞君快速進入情緒，後來才知道是導演葉天倫刻意放的音效。話講到此時，不只范瑞君再次落淚，導演和主演群也感同身受，在記者會上哭成一片。

陳妤在片中雖是妹妹，但爸媽心思全在需要被照顧的哥哥身上，她反而得更加獨立。陳妤坦言，小時候曾覺得爸媽總是在工作，沒選擇陪伴她，儘管長大後能理解大人苦衷，但小小疙瘩總卡在心裡，「我覺得『阿波羅男孩』有股神奇的力量，拍完後我好像因為角色成長、療癒，現在和家人相處都很融洽」。

飾演阿姨一角的黃舒湄分享，她身為家中老二，上有姊姊、下有弟弟，在戶口名簿中自己是居於下排的「次女」，從小就覺得不被重視，「我很像是電腦的空白鍵，有這個位置，但沒有任何符號」。直到母親過世後，她才領悟到自己彷彿是單戀關係，跟母親像沒辦法在一起的戀人，忍不住觸動淚腺。

育有2女的范瑞君則說，當小孩身體哪裡不好時，媽媽們總會有彌補心態想多照顧，「雖然明知是基因問題，媽媽們還是會自責，覺得是懷孕時哪裡做不好」，此時比較獨立、健康的孩子難免會被忽略，「她不是不愛你，也不是對你的愛比較少，只是對你很放心」。

「阿波羅男孩」將於4月1日晚上9時在公視台語台播出，同步在公視台語台官方YouTube頻道網路直播。（編輯：張雅淨）1120328

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