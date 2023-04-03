影視聽中心紀念「梁祝」60週年 再現女影帝經典

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）演員陳亞蘭去年奪下金鐘視帝締造新頁，但早在1960年代，影星凌波就以「梁山伯與祝英台」反串角色讓金馬破例增獎。今年適逢「梁祝」電影60週年，影視聽中心將推出限定放映。

國家電影及視聽文化中心今天分享，1963年推出的電影「梁山伯與祝英台」，當時在台灣、香港都造成現象級效應。香港邵氏電影公司的「當家花旦」樂蒂飾演祝英台，凌波反串演出梁山伯，劇中以黃梅調演唱的歌曲深入人心。

「梁山伯與祝英台」也拿下第2屆金馬獎最佳劇情片、導演、女主角、音樂、剪輯等獎。儘管飾演男主角的凌波女扮男裝具爭議性，最終金馬獎還是頒給她一個「演員特別獎」，肯定她的演出表現。

在全片鋪天蓋地的宣傳攻勢，「梁山伯與祝英台」也創下首輪連續熱映62天的驚人紀錄。60年前凌波訪台出席金馬獎時，萬人空巷的盛況，還讓港媒戲稱台北為「狂人城」。

影視聽中心董事長藍祖蔚分享，「當年台灣幾乎大街小巷都在播放著『梁祝』的主題曲，從遠山含笑到一要東海龍王角，從大笨牛到呆頭鵝。」

當時才8歲的藍祖蔚，就曾被人潮擠在戲院鐵門口，「時間一到，鐵門拉開，人就被拉到一旁去了，嚇得驚聲尖叫，花了好大力氣才擠回到母親身旁，看著男女戲院全都跟著凌波和樂蒂搖頭晃腦唱著黃梅調，那時候人人爭唱黃梅調的盛況，就是最早的國民情歌了。」

當年更有一個影壇趣聞，1963年，台灣的美都歌劇團老闆蔡秋林斥資將自家的賣座歌仔戲電影「英台拜墓」，翻拍成「三伯英台」，找來導演李泉溪執導、金馬獎終身成就獎得主賴成英攝影，美都當家花旦杜慧玉飾演祝英台、小生鄭鶯雪飾演梁三伯，全片以35mm彩色底片拍攝、特送英國沖洗的高規格，為台語影壇展開一場工業升級。

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這讓發行香港邵氏「梁山伯與祝英台」的明華公司擔心被搶得先機，刻意提前選同日4月24日一起首映，因而留下國語版「梁山伯」、台語版「梁三伯」對打的局面。

影視聽中心這次的企劃「梁祝六十：台港經典重現」，便修復珍稀的「三伯英台」影帶，讓現存以35mm彩色底片拍攝的台語片重見天日，並邀來凌波、樂蒂主演的港版「梁山伯與祝英台」，一樣選在4月同台播映。本次放映採免費索票入場制。（編輯：張雅淨）1120403