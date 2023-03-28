油麻菜籽致敬台灣女性 經典國片睽違40年台語原音重現

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演員陳秋燕當年演出國片「油麻菜籽」中母親角色，將傳統婦女的「油麻菜籽命，落到那裏，就長到那裏」的認命觀念，刻劃得淋漓盡致，獲金馬獎最佳女配角獎。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月28日

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）被譽為台灣新電影時期最賺人熱淚的經典國片「油麻菜籽」，將於母親節前夕，睽違40年以嶄新數位修復版與影迷見面，向台灣女性致敬，並以原汁原味的台語發音版本呈現。

「油麻菜籽」是經典國片數位修復重映推手褚明仁繼「少年吔，安啦！」、「悲情城市」掀起話題熱議與票房新紀錄後，第3部推出的具時代情懷與土地情感的經典國民電影。

全片改編自作家廖輝英時報文學獎首獎作品，由導演萬仁執導，蘇明明、陳秋燕、柯一正主演，1983年底全台上映，即創下極佳的票房與口碑。

飾演母親角色的陳秋燕，獲金馬獎最佳女配角獎；編劇廖輝英、侯孝賢則獲金馬獎最佳改編劇本獎。隔年進軍香港，成為當時少數在香江賣座能突破百萬港幣的國片，並獲選香港電影金像獎「年度十大華語片」。

值得一提的是，此次「油麻菜籽」數位重映版，是原始台語配音版。原來當年為符合金馬獎「獎勵優良國語影片實施要點」報名規定，「油麻菜籽」不得不重新配成國語。如今由國家影視聽中心將40年前保存至今的原始台語版，洗清塵埃、恢復原聲後，終於讓新世代的影迷得以有機會，欣賞到原汁原味的台語發音。

「油麻菜籽」透過母女與家庭故事，反映戰後台灣從農業社會進入工商業社會，女性地位的變遷。陳秋燕將傳統婦女的「油麻菜籽命，落到那裏，就長到那裏」的認命觀念，刻劃得淋漓盡致。對照飾演她女兒的蘇明明代表的戰後嬰兒潮新女性，則是由茫然順服到不甘屈從，終因受過完整教育與獨立主自的經濟能力，得以突破命運擺布，找出新的人生出路。

由於當時適逢女性主義正要在台灣萌芽，在新舊社會交替的浪尖上，「油麻菜籽」的原著小說、電影，李宗盛詞曲、蔡琴演唱的同名主題曲，都引起廣大共鳴，感動無數女性觀眾。

褚明仁表示，「油麻菜籽」如此豐厚與寫實反映出台灣女性地位變遷，與女性如何面對傳統與現代衝突，無論在文學、戲劇和音樂角度，都是屬於台灣這塊土地上，典型的「國民集體記憶」，值得現今的新舊影迷們重新感受體會。

「油麻菜籽」將於5月12日全台上映。（編輯：管中維）1120328