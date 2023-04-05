「模仿犯」闖歐美市場收看榜單 不分國界引共感

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演員柯佳嬿（左）在懸疑犯罪華語影集「模仿犯」中拿起耳機的橋段，讓觀眾聯想起柯佳嬿主演的台劇「想見你」。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）華語懸疑影集「模仿犯」闖進歐洲、中南美洲市場前10榜單，打出台劇亮眼成績，劇中柯佳嬿戴耳機、林心如的菸灰缸則引發網友熱議，是否是致敬「想見你」、「華燈初上」彩蛋，也釣出導演現身回應。

「模仿犯」3月31日於Netflix上線後，不到3天成功登上台灣週榜冠軍，在海外表現同樣亮眼，截至今天已打進20個國家與地區當日前10榜單，橫跨亞洲、歐洲、中東及中南美洲市場，在香港、泰國也登上冠軍寶座。

製作人曾瀚賢透過製作單位表示，感謝世界各地觀眾的觀看與熱烈迴響，所有反饋都有看進心裡，從觀眾得到的鼓舞，大過於他們原先創作的起心動念，尤其因為「模仿犯」有多國語言配音，才能在不同國家、地區間跨越語言跟文化的差異，找到人心情感的共同處，帶給大家想像力與價值觀的共鳴。

「模仿犯」除了劇情引人入勝外，2名飾演被害者家屬的資深演員庹宗華和「阿西」陳博正各自的親情橋段，更是不分國界，讓海內外觀眾共感落淚。

庹宗華透過劇組感謝同劇演員的協助，才能激出精彩演技火花。他笑說，最近走在路上，常被看完影集的觀眾認出，誇讚他保養得宜，看起來比劇中警察角色「林尚勇」年輕許多，「謝謝觀眾對我年紀的肯定！我會繼續拍下去。」

詮釋宮廟主委「馬義男」的陳博正也分享，對一名觀眾的留言印象深刻。對方說，每當看到陳博正的角色時，就會浮現外公的影子，情感會自然投射到角色身上，每每看到親情互動橋段就想哭。

陳博正有感反饋：「其實我們生生世世有很多生命的經驗，只要用心體會、感受劇中角色，就會在心裡頭挖掘得很深，可能就會觸碰到一些過往類似的生命經驗，不論是苦、痛、喜、哀。」他進一步分享，「我們雖然是演戲，但是是藉著戲很真實的把情感搬出來給觀眾，也希望藉著戲劇呈現能撫慰到觀眾。」

不少觀眾發現劇中似乎有許多致敬演員前作的小細節，例如柯佳嬿戴耳機橋段，就被大家開玩笑說，以為是在看台劇「想見你」；飾演主播的林心如與菸灰缸兩者關係，也被觀眾連結到懸疑影集「華燈初上」。

導演張榮吉也親自解答：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收穫。」（編輯：張雅淨）1120405

Netflix釋出懸疑犯罪華語影集「模仿犯」主演群江宜蓉（前左起）、吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、夏騰宏（後中）隱藏版合照。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月5日