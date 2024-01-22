蔡思韵「還錢」誤毆陳柏霖 仍許願演女打仔

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（中央社記者王心妤台北22日電）賀歲片「還錢」今天舉辦記者會，女星蔡思韵笑說，拍攝時曾不小心揮拳打到陳柏霖，讓陳柏霖笑稱「整個人都醒了」，馬上冰敷後沒有留下傷口，但蔡思韵也說未來還想演女打仔。

「還錢」監製葉如芬、導演王鼎霖，以及演員陳柏霖、李銘忠、林哲熹、蔡思韵、蔡凡熙今天出席記者會分享拍攝花絮。蔡思韵分享，拍攝動作戲時因為太認真打了陳柏霖一拳，陳柏霖笑說：「真的滿大力的，我整個人都醒了，後來還冰敷了一下。」

陳柏霖與蔡思韵片中曾有一段情，也有段吻戲，陳柏霖笑說已經忘記當時拍攝狀況，只記得是夏天拍攝很熱又很暈。

李銘忠跟林哲熹日前都求婚成功。李銘忠表示，求婚成功後最大的改變就是心情，有了新的角色，「肩膀會重一點。」

被問到想去哪裡度蜜月，林哲熹表示，還沒有規劃，但求婚後覺得結婚有很多細節要處理。李銘忠說：「很多人都說結婚很累，我還在想要不要辦，我們每天都已經很有儀式感了，每天都像在度蜜月。」林哲熹聽完馬上改口說：「哥，你剛剛怎麼不教一下，我要重講，我跟老婆真的每天都像在度蜜月。」

「還錢」將於2月8日全台上映。（編輯：張雅淨）1130122