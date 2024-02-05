李之勤圓夢開唱 笑稱秘訣是把歌詞當台詞背

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（中央社記者王心妤台北5日電）演歌雙棲的李之勤相隔30年推出新專輯「時光·美好」，並於3日起連續2天辦演唱會。她透露背歌詞秘訣就是當成台詞背起來，而她在現場唱到「爸爸的歌聲」因為想起爸爸而哽咽。

李之勤分享，事前為了開唱發揮畢生時間管理的功力，除了提早一個月就開始練唱也做好體力訓練，更要抽空背下歌詞。她把歌詞當台詞背，不時戴著耳機練唱，她笑說：「我的歌有種繞口令的特色，所以練唱起來有點辛苦，不過因為很多歌是自己寫的，一定得好好準備。」

李之勤也說，新歌「記憶中的一首歌」是演唱會的「魔王歌曲」，不只節奏快，情緒轉換也要顯示在拍點上，是個大考驗。

李之勤的演唱會，除了丈夫現身相挺，藝人好友武雄、許常德、王治平、恬娃都來聽演唱會。她特別感謝演唱會嘉賓張克帆及陳思函、音樂總監黃少雍，感謝陳思函的幫助，不只是她在音樂路上的貴人也是好夥伴，「沒有她就沒有這張新專輯及演唱會。」（編輯：李亨山）1130205