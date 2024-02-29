迪士尼與印度信實強強聯手 組85億美元合資企業

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（中央社孟買29日綜合外電報導）印度信實工業（Reliance Industries）今天同意與迪士尼（Walt Disney）合併印度媒體業務，在這個世界上人口最多的國家創建價值85億美元的娛樂巨頭。

法新社報導，印度的娛樂市場已是世界數一數二，此次合併預料將進一步撼動這個價值數以十億美元計的產業。

兩家公司昨晚發布聯合聲明指出，雙方已簽定「具約束力的最終協議」組建合資企業，將合併信實支持的 Viacom18和迪士尼旗下Star India的業務。

由億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani）領導的信實集團，將對新公司投資14億美元。

聲明指出，迪士尼將持有36.8%股份，信實16.3%，Viacom18持有46.8%。

此次合併將創造一個擁有100多個電視頻道和兩個串流平台的娛樂巨頭。

兩家公司表示，這個合資公司將在「印度各地擁有超過 7.5億觀眾」，並將迎合印度僑民需求。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）表示：「信實集團對印度市場和消費者有深入了解，我們將共同創建印度數一數二的媒體公司。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130229