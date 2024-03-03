「金門」前進奧斯卡 高雄、金門影迷跨海集氣

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）奧斯卡金像獎將於11日舉行頒獎典禮，出身高雄的台灣導演江松長作品「金門」入圍最佳紀錄短片，今天在高雄、金門兩地舉行特映會，聚集200名影迷隔海為「金門」集氣。

「金門」高雄特映會除了有導演親友團、影迷加油團，文化部長史哲也特別出席為前進奧斯卡加油。史哲表示，這是繼2001年「臥虎藏龍」獲最佳外語片、2021年「陽光普照」入選最佳國際影片短名單後，台灣再有作品問鼎奧斯卡獎項，文化部全力支持「金門」進戲院放映，紀錄片本身更有意義，讓世界能夠認識台灣。

導演江松長人雖不在台灣，仍出席線上映後座談，感謝高雄鄉親到戲院看他的電影。他表示，台灣的繁榮經濟和民主社會是近年受國際矚目原因，接下來要發展的就是文化內容，給年輕人更友善的創作環境，支持他們為台灣說故事，不只需要政府協助，還要台灣觀眾一起支持、跟國際分享。

「金門」短片裡透過江松長父親在金門當兵記憶、家族旅遊，以及當地民眾的生活日常，帶出台灣、美國和中國的台海地緣政治。

江松長提到，國際觀眾多數沒聽過金門，不了解台海關係，但最近收到韓國、古巴和東歐觀眾來信，表達和他們的歷史有很多共鳴，都有冷戰時代遺留的矛盾。讓更多國際觀眾了解台灣複雜現況，也是江松長拍紀錄片的初衷。

另外，今年奧斯卡的最佳紀錄短片獎項很有台灣味，除了江松長的「金門」，台裔導演王湘聖的「奶奶跟外婆」也獲提名，記錄兩名祖母間詼諧溫暖的日常相處。

「金門」電影特映會10日在金門金獅戲院還有2場放映，並已上架「紐約時報」Op-Docs紀錄片平台；「奶奶跟外婆」則在Disney+平台播映。（編輯：張雅淨）1130303