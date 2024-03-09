謝銘祐操刀「尋找湯德章」主題曲 盼傳遞想說議題

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（中央社記者王心妤台北9日電）紀錄片「尋找湯德章」主題曲「我是誰」由金曲歌王謝銘祐所創作，他今天表示，台灣人的認同一直是他想講的議題。

導演黃銘正表示，謝銘祐近期跨界在台語劇「鹽水大飯店」演出，平時更自稱是「府城流浪漢」，熱愛台南在地歷史與日常，黃銘正希望主題曲也能夠與台南連結，更期待歌曲可以對照影片的內在，有跨越時代的史詩能量。

主題曲「我是誰」描述湯德章那個時代的台灣人及一直到現在的台灣，無法改變命運的多舛，只能順著老天每每給的試煉，一次次挫敗再一次次期待，一個最渺小能被認識的名字、身分，卑微地變成最後的尊嚴。

總統蔡英文和副總統當選人蕭美琴日前在228紀念日都曾提到「尋找湯德章」，黃銘正表示，「非常感謝蔡總統與蕭準副總統登高一呼，充滿重量與影響力的話語，讓更多人關注到電影」。

紀錄片「尋找湯德章」引領觀眾進入歷史迷霧，從不同角度一步步尋找、拼湊出完整的湯德章，他所處的複雜歷史背景，使其產生身分認同及維護公平正義的追求。電影道出湯德章40歲生命，背載著台灣的時代悲劇，亦造就其不凡的一生。

湯德章的父親是日本警察，母親則是台灣人，8歲時，父親死於台人抗日的噍吧哖事件，20歲時，他步上父親的警察之路，後又赴日研讀法律，悄然地回台南成為律師。二戰後，湯德章未見歷史的循環，竟巧合般複製他的父親，死於另一個台灣政權交替的混亂時刻，即是228事件。

「尋找湯德章」將於3月15日在台上映。（編輯：黃世雅）1130309