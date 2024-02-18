紀錄片「尋找湯德章」跨越三代記憶 群募好評延長

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）紀錄片「尋找湯德章」耗時5年深入挖掘製作，片中娓娓道來人權律師湯德章父子三代跨越70年的記憶，電影募資計畫已逾百名民眾支持，響應好評延長募資至3月3日。

紀錄片「尋找湯德章」引領觀眾進入歷史迷霧，從不同角度一步步尋找、拼湊出完整的湯德章，他所處的複雜歷史背景，使其產生身分認同及維護公平正義的追求。電影道出湯德章40歲生命，背載著台灣的時代悲劇，亦造就其不凡的一生。

湯德章的父親是日本警察，母親則是台灣人，8歲時，父親死於台人抗日的噍吧哖事件，20歲時，他步上父親的警察之路，後又赴日研讀法律，悄然地回台南成為律師。二戰後，湯德章未見歷史的循環，竟巧合般複製他的父親，死於另一個台灣政權交替的混亂時刻，即是228事件。

電影製作團隊分享，湯德章離開了，228受難家屬的故事卻剛開始，養子湯聰模失去父親後，不敢在家中睡覺，深怕有人趁半夜把他抓走，日子從天堂掉到地獄，害怕、悲痛、疑惑等複雜情緒埋在心裡，父子三代看盡了近代台灣的歷史血淚。

電影上映前夕，紀錄片導演黃銘正也推出同名著作「尋找湯德章：時代與他的七道難題」預計於2月28日正式出版。黃銘正表示，「電影有時礙於篇幅，只能將所有的東西擇其精髓表達，透過書本，可以把更多自己的感受跟心情加強在文字當中。由此，這本書便開始啟程了。」

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「尋找湯德章」也與旅遊品牌「島內散步」合作，島內散步於2015年開始推行228系列導覽路線，今年2月24日至3月2日將在台北舉辦6場民主議題相關導覽，包含「民主新浪潮，直擊台灣民眾黨部」、「從台北二二八事件到白色恐怖」、「老台北的政治故事！台北黨產探究」，帶領大家循著歷史脈絡，不忘自由民主的可貴。

製作團隊表示，前20名報名導覽的民眾還能獲得「尋找湯德章」電影特映券1張，期待透過走讀導覽、觀影，讓民眾理解曾經在這片土地上發生的故事。「尋找湯德章」將於3月15日在台上映。（編輯：張雅淨）1130218