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人選之人簡莉穎獲傑出編劇工作者 願作品展現文化

2024/3/29 16:46
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（中央社記者王心妤台北29日電）第4屆傑出影視聽工作者今天舉行聯合頒獎，楊士琪紀念獎頒給導演魏德聖，他期待電影工作和電影院永遠不會消失；「人選之人－造浪者」編劇簡莉穎則期待作品展現更多文化性。

文化部長史哲今天表示，台灣的記憶透過影視聽從業人員的參與才能留下，而國家電影及視聽文化中心除了改制行政法人，文化部今年也將影視聽中心2期工程列為最重點工作，「這是與時間賽跑」，期盼在大家為台灣留下美好記憶的同時，政府也在保存、研究、發展更進一步。

今年楊士琪紀念獎今年頒發給導演魏德聖，並由童星菲菲代領獎項，魏德聖透過影片表示，拍電影常沒有後路可退，很開心還能做出有影響力的事，「我期待我們行業永遠不會消失，也希望電影、電影院永遠不會消失，我真的很喜歡這份工作。」

「人選之人－造浪者」編劇簡莉穎今年獲得傑出編劇工作者。簡莉穎感謝另一名編劇厭世姬的合作，她也說，「戲劇就是眾人之事，希望透過作品可以感謝我們的文化。」

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已故知名製片沙榮峰曾製作「龍門客棧」、「俠女」等片，今年獲頒年度影視聽遺產保存貢獻獎，獎項由「俠女」男主角石雋代領。

今年其他獎項包含最佳新導演獎頒給李鴻其、中華民國電影攝影協會最佳奉獻獎頒給林添貴、台灣影評人協會特別貢獻獎頒給台北金馬影展執行委員會、中華電影製片協會電影傑出工作者獎陳朱煌、配音工會終身成就獎頒給康殿宏、年度潛力短片導演獎頒給温景輝。（編輯：陳政偉）1130329

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