鄔凱雯登北極見崩裂冰川 深刻感受全球暖化衝擊

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（中央社記者洪素津台北12日電）主播鄔凱雯、陳彥珊、張寧主持節目「地球的極限」，帶觀眾關心氣候變遷、海洋生態等議題。鄔凱雯跟台灣科學家團隊前往北極，看到崩裂冰川深刻感受到全球暖化對環境的衝擊。

在北極18天的研究過程中，鄔凱雯隨著團隊探訪了廣闊的冰川，除了眼前壯觀的景象，也親眼見證了冰川的崩裂，讓鄔凱雯有感而發：「看到一大塊冰掉到海中，那個畫面非常震撼，深刻感受到全球暖化在這個地區造成的衝擊。」

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除此之外，鄔凱雯也分享了這段旅程當中難忘的經驗，包括一週只能洗兩次澡，而且必須自己燒柴火把水加熱，再把熱水跟冷水混合，是非常傳統古老的方式。

且為了自保，鄔凱雯還須學會如何使用「來福槍」，雖然出發前有先到靶場練習，不過在北極拿到真的槍枝，感受是完全不同，她並透露當時試射完右手臂直接瘀青一大塊，算是獲得另類的「紀念品」。（編輯：龍柏安）1130412