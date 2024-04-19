父親驟逝又被分手雙重打擊 黃姵嘉暴瘦剩40公斤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北19日電）演員黃姵嘉今現身為新戲「我的婆婆怎麼那麼可愛2」宣傳，她近期因父親驟然離世、被分手雙重打擊，體重暴瘦只剩40公斤，記者會上被問及送爸爸最後一程過程忍不住落淚。

黃姵嘉表示，爸爸原本就有肺積水打算住院觀察，做進一步檢查和治療，沒想到卻在住院期間染上新冠肺炎，短短2個月就惡化進加護病房後離世，回想起當時狀況，她心疼落淚，也捨不得媽媽傷心。

黃姵嘉歷經父喪強打精神處理後事，也相當擔心媽媽的狀況，「我第1次看到，人碰到這種事會慌亂到語無倫次，連組織語言的能力都消失。」所幸媽媽與弟弟同住，有人互相照應，黃姵嘉也正向勸媽媽：「爸爸這輩子的功課做完了，希望媽媽不要讓自己一直陷在傷痛裡，早點放下。」

而在爸爸告別式結束後沒幾天，黃姵嘉又收到前男友來訊提分手，雙重打擊下，讓她完全沒有食慾，暴瘦到僅剩40公斤，黃姵嘉坦言有試著溝通，但得到的答案卻是「對於未來的期待不一樣、價值觀的問題」，兩人分手後有因工作碰面，但沒有進一步聊天，只有互相打招呼。（編輯：龍柏安）1130419