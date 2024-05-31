約翰藍儂吉他塵封逾半世紀 近9500萬元天價拍出

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（中央社紐約30日綜合外電報導）英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）已故成員約翰藍儂使用過的一把吉他昨天在拍賣會中以290萬美元（約新台幣9420萬元）價格售出，打破披頭四樂器的拍賣成交價紀錄。

英國廣播公司（BBC）報導，拍賣商稱，這把被認為已遺失50多年的12弦Framus Hootenanny木吉他在閣樓中被發現。

它在紐約硬石餐廳（Hard Rock Cafe）透過電話競投以290萬美元售出。約翰藍儂（John Lennon）曾用這把吉他在1965年的電影Help!中彈奏歌曲You've Got To Hide Your Love Away，也用它來錄製同名專輯。

這把吉他由搖滾樂紀念品拍賣行朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）拍出，這家拍賣行過去也曾打破披頭四紀念品拍賣的世界紀錄。

朱力安拍賣公司先前拍賣過的物品包括成交價為240萬美元的另一把約翰藍儂木吉他，以及鼓手林哥史達（Ringo Starr）的Ludwig鼓組，成交價為220萬美元。

朱力安拍賣公司執行長古德曼（David Goodman）表示，這把Framus吉他是市場上最重要的披頭四吉他。

他說：「這把吉他不僅是一段音樂史，也是約翰藍儂永恆傳奇的象徵。今天前所未有的成交價，證明披頭四音樂和約翰藍儂永不過時的魅力和崇高地位。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130531