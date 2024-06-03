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邵雨薇新戲挑戰「獨居女子恐懼」 驚呼不敢一人住

2024/6/3 12:53（6/3 13:21 更新）
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台劇「都市懼集」描繪都市日常裡潛藏恐懼樣貌與人性陰暗面，演員邵雨薇（圖）飾演獨居女子，劇中詮釋獨居女子的恐懼。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 113年6月3日
台劇「都市懼集」描繪都市日常裡潛藏恐懼樣貌與人性陰暗面，演員邵雨薇（圖）飾演獨居女子，劇中詮釋獨居女子的恐懼。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 113年6月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）台劇「都市懼集」驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，全劇以34個極短篇故事集結成，邵雨薇、百白與李沐各自挑戰不同版本的「獨居女子恐懼」，更異口同聲驚呼：「不敢一人住。」

集結多名金馬、金鐘卡司的「都市懼集」，描繪都市日常裡潛藏恐懼樣貌與人性陰暗面。邵雨薇、百白與李沐在不同集數中各自詮釋「獨居女子恐懼」，邵雨薇說：「家裡除了你自己沒別人，但卻發生了讓人打從心裡毛起來的驚悚，如果這在現實生活中發生，我保證你會不敢再獨居。」

對於挑戰驚悚類作品，邵雨薇坦言，故事雖然好像是滿簡單的幾場戲，「可是這個恐怖是慢慢堆疊上去」，尤其拍攝過程會擔心只要稍微鬆懈，角色害怕的感覺就會消失，「但又不能太用力地持續在很害怕的狀態，不然可能沒辦法表現出從0到100的驚嚇程度，也會有一種隨時隨地在監督自己的狀態。」

曾獲得台北電影節最佳女配角殊榮的百白，在劇中一個人住在偌大的豪宅，原以為一切安全，未料突然有人大力撞門，門把開始轉動。百白說：「那天拍完這場戲，回到家裡，我才覺得這是真的有可能隨時發生的事，一個女子獨居，就算門窗都鎖緊，也還是要非常注意安全。」

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以犯罪劇集獲金鐘獎最具潛力新人獎的李沐，在劇中飾演獨自住在出租套房的上班族，每天半夜樓上都傳來噪音，長期失眠的她快要崩潰。李沐說：「半夜傳出不間斷的噪音真的會讓人理智斷線，更何況是一個獨居的女生，也沒有人何人保護，如果這件事發生在現實生活中，我一定毫不猶豫搬家，太恐怖了。」

「都市懼集」將在7月12日起，每日於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架，給觀眾滿滿一個月的恐懼。（編輯：張雅淨）1130603

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