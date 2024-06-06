伍佰編導搖滾歌劇「成功之路」 9月底重返北流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）伍佰自編自導搖滾歌劇「成功之路：How to Be a Rock Star」9月底起重返台北流行音樂中心，而「荷爾蒙少年」主唱詹詠安將接續鳳小岳成為主演，好表現讓工作人員稱讚挖到寶。

伍佰在「成功之路」把對搖滾樂超過30年的愛變成140分鐘的故事，描述吉他手大A尋找樂芙女神，並由26首歌曲貫穿。導演徐克去年看完首輪演出後表示：「大膽又有趣。」伍佰也認為百老匯的劇都是一演再演，「成功之路」只演一輪太可惜，便決定重啟演出，並為此推掉演唱會邀請。

伍佰表示，這部音樂劇希望用布袋戲人物刻畫方式跟刺激，作出不同的演出，希望打造稱為「搖滾歌劇」的新型態的演唱會式舞台劇，「我要講的事情很簡單，就是相信自己，做就對了。」

主辦單位表示，首輪演出的鳳小岳辭演後，將由「荷爾蒙少年」主唱詹詠安接力，他跟角色年紀設定相同，雖然僅25歲已經有近10年的演出經驗，而他的排演表現也獲得不少工作人員稱讚是「挖到寶」。

「成功之路」首輪演出原聲帶將於7月12推出；台北流行音樂中心的場次將於9月27日至29日、10月4日至6日登場。（編輯：陳政偉）1130606