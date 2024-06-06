北流合作AIT辦音樂講座 邀美國5嘻哈人分享經驗

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（中央社記者王心妤台北6日電）台北流行音樂中心跟美國在台協會（AIT）合辦「如果可以，我也想嘻哈到永遠」講座並邀美國5名嘻哈人對談，台灣代表朱頭皮自嘲會用恐嚇的方式，讓年輕音樂人認清現實。

「北流音樂故事沙龍」的「島嶼嘻研社」3月曾邀請台灣跨世代嘻哈歌手分享創作之路，5月底再由美國在台協會跟台北流行音樂中心合作特別企劃，邀請美國音樂人Phes、打擊樂手兼舞者的Dez、「惡靈13」（Thirteen Ghosts）演員及饒舌歌手Rah Digga、資深專業DJ與製作人Rugged One及街頭塗鴉藝術家Jurne。

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北流董事長黃韻玲表示，國內外創作者遇到的困難不會因為文化、民族的差異有不同，聽到國外創作著經驗很感動，都是在選擇中更確定想走的路，像是Jurne過去是幹細胞生物學的工作者，為了夢想放棄大眾覺得充滿願景的工作。

朱頭皮打趣表示，常出席講座時被問到鼓勵年輕創作者的話，但他第一句都會拋出「你確定？」的疑問，接著「恐嚇」年輕創作者可能連續幾年都不會有任何收入，「如果聽完都還是願意加入，那才有意義。」（編輯：李亨山）1130606