張信哲杜拜開唱 「愛如潮水」萬人嗨爆

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（中央社記者洪素津台北10日電）「情歌王子」張信哲杜拜時間9日於阿拉伯聯合大公國舉辦「未來式♾️世界巡迴演唱會」，是首名在杜拜開巨型個唱的華語歌手，受封華人之光，唱夯曲「愛如潮水」讓萬人瘋狂。

張信哲出道35年，這次在杜拜可容納1萬餘人的Coca Cola Arena盛大開唱，更有許多老外歌迷前來觀賞，甚至跟著唱和，讓張信哲欣喜萬分，開心說：「真的音樂無國界」，覺得耕耘音樂路上一切都值得了。

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而成功在杜拜開唱，也讓張信哲成為華人歌手第1人，張信哲一開金口就演唱生涯金曲「愛如潮水」，讓全場瞬間萬人大合唱，一開場就掀高潮，張信哲將未來式音樂宇宙原汁原味帶到中東，「所有台前幕後演職人員、舞美、聲光、機關都是一樣的。並沒有因來到海外而縮水、簡配。」

張信哲首次在杜拜開唱也不免坦承「很緊張」，對面滿場粉絲不絕於耳的尖叫聲，張信哲也終於放下緊繃的心情，「看到你們這麽熱情，終於可以放心了」。同時更宣布6月29日唱進可容納10萬人的鳥巢「北京國家體育場」。（編輯：蕭博文）1130610