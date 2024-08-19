異形：羅穆路斯生吞競爭對手 北美票房登頂

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影片來源：二十世紀影業

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）最新科幻恐怖片「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）週末登上北美票房冠軍，分析師今天表示，這足以證明這個老牌系列片仍有讓不少觀眾嚇破膽的能耐。

法新社報導，追蹤北美票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，從雷利史考特（Ridley Scott）1979年商業大片「異形」（Alien）開始的這個系列片，最新章「異形：羅穆路斯」於16至18日期間估計撈進4150萬美元。

影藝事業顧問公司娛樂經銷研究（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這對「一部恐怖續集片後段章節來說，是很讚的開映表現」。

「異形：羅穆路斯」的強勁表現，終於把「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）擠下神壇，讓這部上映第4個週末的超級英雄喜劇片以2900萬美元成績位居亞軍。

而這也使得上星期的亞軍、愛情劇情片「到我們為止」（It Ends With Us）下滑一個位置來到第3，但仍有亮眼的2400萬美元票房表現。

排名第4的是「龍捲風暴」（Twisters），這部1996年經典災難片「龍捲風」（Twister）的獨立續集片週末有980萬美元進帳。

排名第5的是慶祝上映15周年的重製版「第十四道門」（Coraline），這部經典定格動畫片吸金840萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「神偷奶爸4」（Despicable Me 4），600萬美元；「圈套」（Trap），340萬美元；「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2），320萬美元；「邊緣禁地」（Borderlands），240萬美元；印度語恐怖喜劇片Stree 2，230萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130819