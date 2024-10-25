袁艾菲演活單親媽 戲外生子看宇宙安排

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（中央社記者洪素津台北25日電）演員袁艾菲在戲劇「妳是我的姐妹」演單親媽，她表示，不會抗拒演媽媽，「我姊有3個小孩，其中1個年紀跟劇中的女兒相仿」，戲外她對生子則是開放態度，看宇宙安排。

袁艾菲在劇中離婚，戲外她和老公婚後感情依舊甜蜜，聊起維繫婚姻關係的祕訣，袁艾菲分享：「要有雙向的溝通，以及雙向的在乎對方的感覺、把對方放在心上。」

袁艾菲坦言共同經營婚姻是很重要的，如果其中一方比較自我，凡事都只顧自己感受，卻老是刻意忽略對方的感受，那久而久之彼此都會對彼此有一些誤會跟怨懟，「要在同理對方，跟照顧自己需求的中間，找到一個完美平衡。」

至於是否有計畫像劇中一樣當媽媽，隨緣的袁艾菲透露：「可能後年試試看吧！如果沒有就沒關係，對於生小孩這件事情，沒有特別的強求，看看宇宙是如何安排這件事。」

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大霈（李霈瑜）在劇中則是直球求愛，她自認和劇中的角色一樣，若遇到喜歡的對象，是屬於比較積極的主動派，透露曾飛到國外勇敢追愛，在對方家樓下出現的往事，「當時幾天很開心，但遠距離戀愛真的辛苦，最後還是無疾而終。」

八大最新原創戲劇「妳是我的姐妹」，每週六晚間8時於八大戲劇台全台首播、每週六晚間9時在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。（編輯：陳政偉）1131025