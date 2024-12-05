「春行」挾西班牙影展奪獎氣勢 重返西國3城上映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡家綺馬德里5日專電）彭紫惠、王品文共同執導的電影「春行」2023年奪下西班牙聖賽巴斯提安影展最佳導演獎。挾奪獎氣勢，「春行」11月29日起重返西國3大城上映，與當地影迷分享台灣家庭細膩情感。

台灣新銳導演彭紫惠、王品文首部長片「春行」（A Journey in Spring）2023年勇奪聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）的「最佳導演銀貝殼獎」，成為影展創立71年來，首次在主競賽獲獎的台灣電影。

挾著奪獎氣勢和人氣，「春行」重返當初舉行世界首映的西班牙，11月29日起陸續登上3大城市馬德里、巴塞隆納和瓦倫西亞（Valencia）的戲院上映。

彭紫惠曾就讀瓦倫西亞理工大學藝術創作研究所。為了這次的院線放映，她再度踏上曾經求學並獲獎的土地，出席11月28日至12月3日的5場映後座談，與當地影迷暢談她和王品文的創作源起和拍攝理念。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄告訴中央社，文化組自1年前開始協助彭紫惠、王品文努力接洽西班牙電影發行商，最後敲定和莫伊拉影業（Moira Pictures）合作，才知道「藝術電影要登上院線是如此困難」。

張祐瑄表示，「春行」在聖賽巴斯提安國際影展獲獎後，獲得許多西班牙觀眾喜愛。今年5月在巴塞隆納「台灣內部的故事」當代電影展作為開幕片放映後，現場觀眾熱烈迴響；11月也被馬德里國際同志影展「台灣酷兒電影專題」選為閉幕片。

彭紫惠11月29日出席在馬德里小型電影工作室（Pequeño Cine Estudio）舉辦的映後座談時表示，「春行」的故事源起於編劇余易勳偶然看見的「藏屍」新聞，加上她和編劇都有家人生病、失去親人的經驗；而王品文與家人關係親密，因此家庭是他們本次共同的創作主題，將對家人的不捨和生死議題融入作品中，慢慢雕塑成形。

彭紫惠說，由於她和王品文、余易勳都是酷兒，因此也特別把同志伴侶在台灣傳統家庭的掙扎和困境寫進故事裡。

她指出，這份心情也反映在她們拍攝時選擇的媒介和語言裡。「春行」以現在少見的超16毫米底片拍攝，而影片中人物都以逐漸凋零的台語溝通，表現她們對即將逝去的美好事物的「不捨」。

有觀眾問及彭紫惠在瓦倫西亞求學和生活的經驗。彭紫惠說，她在瓦倫西亞住了5年，在當地有很多交往超過10年的好朋友。她非常感謝瓦倫西亞的藝術創作者社群，他們不在乎商業收益、純粹且自由的創作態度影響了她；此外，還有一群表演藝術家影響了她看待電影中演員的表演方式。

「春行」由楊貴媚、喜翔主演，描述一對相依為命的跛腳夫妻，不捨妻子驟逝的丈夫試圖「藏屍」但被發現，必須與離家多年的同志兒子一起處理後事的故事。畫面傳達台灣春季潮濕的身體感，細膩詮釋台灣傳統家庭日常與家庭成員微妙的情感，並探索生死課題。

飾演外表大男人、內心愛妻的資深演員喜翔，更以本片動人的演出，入圍今年金馬獎最佳男主角；兩位導演也入圍最佳新導演。

「聖賽巴斯提安國際影展」每年9月底在西班牙巴斯克自治區的聖賽巴斯提安市（San Sebastián）舉行，是歐洲與西語電影界年度盛事，重要性僅次於坎城、威尼斯與柏林影展，被譽為歐洲第4大影展。（編輯：陳妍君）1131205

台灣導演彭紫惠、王品文共同執導的電影「春行」在西班牙3大城市戲院上映。圖為彭紫惠（中）、西班牙莫伊拉影業專案管理及製作部經理Ana Andres Leyva（右1）、譯者Luis（左1）11月29日出席馬德里小型電影工作室的映後座談。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年12月5日