伍佰「成功之路」上海演出 觀眾錯當演唱會要求退票

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（中央社台北8日電）陸媒報導，歌手伍佰自導自演的搖滾歌劇「成功之路」近日在上海演出，有觀眾誤以為演出為伍佰個人演唱會，進場後發現不是之後高喊退票，而主辦單位最後在不敵壓力下退票。

綜合南方都市報、極目新聞等陸媒今天報導，伍佰的歌劇「成功之路」本月起在中國巡演，首站6日在上海演出時，近百觀眾陸續在觀眾席大喊「退票」，隨後更聚集售票大廳高呼退票。

要求退票並大吵大鬧的觀眾抱怨因為伍佰的名號而購票入場，原本以為是演唱會，開場後才知道是歌劇。

主辦單位最後答應退票，以平息這起事件。

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此事在網上受到熱議，許多中國網友認為相關觀眾橫蠻無理，因為主辦單位在售票和宣傳海報上清楚寫明是「搖滾歌劇」，已善盡告知義務。

極目新聞的評論以「荒謬到家」形容這些要求退票的觀眾，並說演出售票的介紹上寫得清清楚楚是伍佰自導自演的搖滾歌劇，購票頁和官方宣傳資料也寫明了演出內容，甚至包括具體的曲目表、演唱者，如果這樣都能「買錯票」，只能說明這些觀眾看到「伍佰」兩個字就盲目跟風，沒能跟上風就大鬧劇場，實屬「巨嬰」行為，太不體面。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131208