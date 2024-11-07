中國變性舞蹈家金星遭封殺 上海演出也宣布取消

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（中央社台北7日電）上海YOUNG劇場日前宣布，取消由知名變性舞蹈家金星主演的舞台劇「櫻桃園」演出。至此，廣州、佛山、蘇州、上海都相繼宣布取消金星的演出，外傳原因與其年初手持代表支持LGBT的彩虹旗有關。

上海YOUNG劇場5日晚間在微信公眾號發布上述消息，表示這齣由金星主演、原定12月20日至22日公演的舞台劇「因故取消」，將對購票民眾啟動退票。

在此之前，蘇州獅山大劇院4日公告，取消了金星舞蹈團現代舞「海上探戈」12月6日至7日的演出；廣州和佛山則分別在10月下旬就公告金星12月的相關演出取消、退票。

有網友稱，這是金星舞蹈團1999年成立以來面臨的最大危機。

根據網傳影片，金星今年1月在太原演出謝幕時，走到台前從一名男子手裡拿過一面彩虹旗，並向觀眾展示上面的字樣：「Love is love（愛就是愛），愛與性別無關」。隨後她把彩虹旗扔到身後，繼續帶領其他演員完成謝幕。

此後，持續有網友對金星拿出彩虹旗一事攻擊並檢舉，認為這是「宣揚難以被社會普遍接受的價值觀」。

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面對一連串封殺之初，金星10月下旬還高調在社群媒體微博上詢問廣州市文旅局，要求提出拒絕審批節目的理由。不過，隨著其他城市相繼取消其演出，已未見金星再要求給個說法。

今年57歲的金星曾是一名舞蹈男演員，28歲那年完成變性手術，成為中國跨性別傳奇人物之一。她也是著名主持人，談話風格直白、嗆辣，並擁有一個以她為名的節目「金星秀」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131107