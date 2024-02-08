印尼跨性別者獲博士學位 盼擺脫歧視打破刻板印象

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）「我想證明跨性別者也能受高等教育，扭轉外界認為我們很笨的刻板印象」。人稱「尤莉媽咪」的跨性別人權鬥士尤莉雅努斯，去年成為印尼首位獲得博士學位的跨性別者，盼擺脫歧視、揮別賣淫生活。

本名為尤莉雅努斯（Yulianus Rettoblaut）的「尤莉媽咪」（Mami Yuli）是印尼跨性別人權鬥士，長年照顧老年跨性別人士，並在雅加達近郊德博縣（Depok）利莫區（Limo）成立全球首座老年跨性別之家，住有數十名年過半百的跨性別人士。

5年前，「尤莉媽咪」決定攻讀印尼查亞巴雅大學（Jayabaya University）法學博士學位，去年畢業成為印尼首位獲博士學位的跨性別者。她接受中央社專訪時表示，到現在仍覺得相當不真實，為了完成學業，她遭遇許多困難。

「尤莉媽咪」舉例，像是每學期幾乎都會面臨沒錢繳學費窘境，有時就連印作業的錢都沒有。幸好透過演講賺錢及網上募資才成功完成學業。另外，考試對她而言也是一大挑戰，過程艱辛，常常讀書讀到宛如進入死胡同，但因為有虔誠信仰，她堅信問題總會有方法解決。

攻讀博士本來就不容易，特別是擁有跨性別身分的「尤莉媽咪」更是滿地荊棘。今年62歲的她，走在校園常會受到歧視，像是對她的外型感到害怕，但她仍堅持走完這條漫漫求學路，經過5年多終於順利畢業。

「尤莉媽咪」向中央社指出，堅持完成學業是想表達跨性別和一般人沒有不同，也能像大家一樣接受高等教育。她說，許多印尼跨性別人士因沒有學歷而被迫在街頭賣淫或賣藝維生，而長年照顧跨性別人士後發現，這樣的狀況至今仍未有太大變化，因此希望能做些改變。

根據「羅盤報」（Kompas）報導，大雅加達地區有4000名跨性別人士，其中有800多人是年長的跨性別者，其大多數深陷貧窮困境、居無定所且體弱多病，且很多都沒有身分和證件，因此很難獲得社會援助和醫療服務。

「尤莉媽咪」說：「跨性別仍持續受壓迫，這就是為何我要努力打破社會和政府對我們的看法，即使我們遭到歧視，仍希望他們睜大眼睛看清楚。」

「尤莉媽咪」的父母都是天主教學校的老師，她說年輕時因選擇變性而離家出走，一度在街上靠賣淫維生數十年，那段時間所度過的苦日子，促使她決定受教育，一步步先從碩士學位開始，如今終於成功成為一名博士，現在的她會到全國各地參加研討會並發表演說，期盼激勵跨性別社群，並打破社會對跨性別的負面刻板印象。

她也向中央社表示，希望藉由這樣的成就成為例子，「我想告訴她們，若努力也能獲得博士學位，讓社會不再瞧不起跨性別」。（編輯：張芷瑄／韋樞）1130208

印尼「尤莉媽咪」向中央社表示，她希望藉由拿到博士學位讓社會不再看不起跨性別，並激勵其他跨性別人士。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月8日

印尼「尤莉媽咪」在德博縣利莫區（Limo）成立全球首座老年跨性別之家，裡面住有數十名年過半百的跨性別人士。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月8日

印尼「尤莉媽咪」在老年跨性別之家與其他跨性別人士閒聊，她常會以募款方式，購買日用品給年長的跨性別人士。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月8日