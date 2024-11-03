大象體操摘金音15樂團獎 日韓音樂人表演掀高潮

（中央社記者王心妤台北2日電）第15屆金音獎今晚頒獎，大象體操摘最佳樂團獎，最佳專輯獎頒給布萊梅的The Great Bremen Show，表演嘉賓有日韓歌手助陣，木谷龍也演唱熱門動畫「咒術迴戰」歌曲掀高潮。

今年金音獎以「吶喊／致敬」為主題，從入圍者到頒獎人都星光熠熠，像是伍佰擔任頒獎人象徵音樂時代的傳承，他將特別貢獻獎頒給「大團誕生」並引言指出，11年前就曾跟大團誕生裡的樂團共演過，「11年前的那個晚上，我在舞台上說寫歌是一件很好的事，玩音樂是一件很笨的事，但是我喜歡這樣的事」。

伍佰感嘆大團誕生已經走了15年，這樣笨的事也做了15年，台前幕後的工作人員一起成長，是最美、最棒的事，而這就是音樂人的成功之路，不經歷就不知道未來在哪，「我認為，只要你還在走，就是成功了。希望這件很笨但很喜歡的事，可以繼續走下去，讓更多的年輕樂團，有機會被更多人看見。我期待看見你們！」

典禮主持人黃豪平開場則給足驚喜，巧妙扮成近日點評歌手爆紅的加拿大聲樂老師Rozette，逗趣傳遞「網路無國界、音樂無國界」的理念。

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表演嘉賓再度強化「音樂無國界」理念，台灣音樂人由傷心欲絕先跟當代電影大師打頭陣演出，接著還有露波合唱團搭配海豚刑警主唱伍悅的限定組合。歌后鄭宜農今晚也跟南韓民謠歌手李瀧合唱「寬寬仔來到祢的面前」，台語結合韓文迸出新滋味；台灣嘻哈歌手Gummy B跟wannasleep則跟韓國饒舌女歌手SINCE合作。

另外，日本歌手木谷龍也演唱動畫「咒術迴戰：懷玉．玉折篇」歌曲「青之居所」，還有動畫「死神：千年血戰篇」片頭曲「SCAR」，將頒獎典禮掀起高潮。（編輯：洪培英）1131103