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林奕碩為台語歌找新路 當不成周杰倫就開出百合花

2024/11/1 20:02（11/1 21:06 更新）
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樂團「百合花」今年發行第3張專輯「萬事美妙」，主唱兼吉他手林奕碩（圖）表示，他過去寫的作品比較批判、諷刺、負面，希望「萬事美妙」可以成為一種新的祝福語。中央社記者徐肇昌攝　113年11月1日
樂團「百合花」今年發行第3張專輯「萬事美妙」，主唱兼吉他手林奕碩（圖）表示，他過去寫的作品比較批判、諷刺、負面，希望「萬事美妙」可以成為一種新的祝福語。中央社記者徐肇昌攝　113年11月1日
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（中央社記者邱祖胤台北1日電）近年陸續獲金曲、金音獎肯定的「百合花」樂團，大膽融合民間元素，持續為台語歌曲尋找新路，主唱林奕碩就表示，現在的市場很分眾，就算註定當不成周杰倫，還是可以走出屬於自己的路。

林奕碩近期接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，過去曾聽人家說，這世界上兩種宗教千萬不要信，一個叫比較，一個叫計較，新專輯「萬事美妙」就是要傳達一種溫馨的能量，如同他在歌詞中寫的，「世間的紛紛擾擾一點都不重要」，他希望「萬事美妙」可以成為一種新的祝福語。

百合花樂團2019年發行首張台語專輯「燒金蕉」即引起注意，2021年發行第2張專輯「不是路」獲得金曲獎「最佳台語專輯」以及「最佳裝幀設計」，同年入圍金音獎「最佳搖滾歌曲獎」和「最佳現場演出」。

有趣的是，林奕碩從小讀的是美術班，而非音樂科班出身，他特別喜歡畫靜物，尤其是花朵，高3時曾經把自己畫的百合花放到網路上，當時林奕碩就想，如果自己組了一個樂團，團名可以取作「百合花」。

愛畫畫的林奕碩，平時也利用電腦寫了許多歌，大學時更大量創作台語歌曲，但自己卻不認為這可以成為一個事業，直到2018年「打倒三明治」樂團主唱王欣茹協助他報名申請文化部補助，竟然入選，接著又得到金音獎、金曲獎的肯定，林奕碩才比較確定自己的音樂路。

2024年「百合花」樂團發行第3張專輯「萬事美妙」，林奕碩說，他過去寫的作品比較批判、諷刺、負面，「就想說不然這次來多添加一點正向的東西」，專輯中的歌曲「自由自在」、「萬事美妙」是林奕碩從生活發想，琢磨出屬於自己的人生哲學，有一種勸世歌的味道。

重新翻唱陳明章的經典「追追追」，林奕碩表示，陳明章有他的民謠傳統策略，沒辦法拚，所以他嘗試用重金屬跟搖滾曲風，並融合了古典音樂及吉他元素，來重新詮釋這首歌。

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「假使我是一個女人」一曲，靈感來自於政治受難者蔡志愿，20幾歲就被槍斃，死前要寫自白書，當局要看的是他加入組織的過程，看過什麼書，認識什麼人，他卻寫自己逃亡時頭髮愈留愈長，一天晚上經過某戶人家，竹竿上晾著洋裝，就想像自已如果穿上這件衣服，再去燙個捲髮，人生會否不一樣。

林奕碩表示，當他讀到蔡志愿的故事時，發現原來以前的政治受難者不一定是英雄，「他跟尋常人一樣也有一些自己的想法，在那個時代的困境裡，他如實寫出自己想要扮成女生的心情」，林奕碩被蔡志愿的狂想打動，歌曲也讓人重新思考那個苦難年代的荒謬，以及纏綿在生死關頭的幽微人性。（編輯：陳政偉）1131101

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