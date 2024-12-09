公視攜手工研院打造AI手語氣象主播 推資料庫應用

（中央社記者洪素津台北9日電）公廣集團與工業技術研究院攜手合作，打造「AI虛擬手語氣象主播」，最快明年下半年上線，公視董事長胡元輝、工研院董事長吳政忠攜手推動台灣手語資料庫建置與AI應用計畫。

胡元輝、吳政忠參加「AI手語 幸福台灣」記者會，雙方也在記者會上簽署合作備忘錄，盼提升資訊平權，讓聽障朋友也能即時掌握重要資訊。「AI虛擬手語氣象主播」結合工研院先進的AI技術和公廣集團的媒體資源，不斷地累積「手語新聞」所產出的辭庫與資訊，一步步建立台灣第一個氣象手語資料庫，並開發出能將氣象資訊即時轉換為手語的AI虛擬主播，也提到未來期待能將AI手語能應用在防災、救難等公共傳播領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

胡元輝分享自己10多年前任教職時，因緣際會擔任政治大學的論文口試委員，口試過程令他既感動也遺憾，認為這個探討「數位電視如何為聽障朋友做服務」的論文很有價值，而研究生的父母都是聽障人士，「很慚愧，當年因為預算限制，數位電視僅能將訊號轉為數位播送，無法徹底發揮『數位』功能」，因此長期存在心理的愧疚感 ，如今在公視與工研院的計畫下稍微能夠彌補，也認為「AI能因此發揮善的那一面力量」，並非僅只於商業價值。

手語主播王曉書表示，這將有利於查詢和教學推廣。她說：「大家都覺得有文字訊息就足夠，但手語對於聾人來說更清楚易懂，AI手語應用不受時間、空間限制，聾人可以隨時隨地接受資訊」；談到AI手語應用的期待，王曉書舉例，「政府發布的細胞廣播簡訊以AI手語產出對聾人會更方便」。（編輯：李亨山）1131209