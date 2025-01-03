不滿大愛台5點聲明 導演陳保中2度發聲反駁

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（中央社記者洪素津台北3日電）導演陳保中日前在網路社群指大愛台單方面結束戲劇拍攝，更讓他背債，大愛台昨天發出5點聲明，反控對方「誤導真相」；陳保中今天稍早發文逐條反駁，而大愛台則是尚未有回應。

大愛電視台昨天發出5點聲明，包括「合約清晰，責任分明」、「付款即時，誠意支持」、「多次溝通，未見改善」、「誤導真相，無理索賠」、「據實依約，理性共勉」，反控對方不依規定拍攝，卻無理索賠。

針對大愛台的聲明，陳保中稍早也發文逐條回覆，表示其中聲明的一點「誤導真相，無理索賠」讓他久久無法釋懷，陳保中表示：「我方截至停拍當下所有付出的費用，當然應該跟台內報銷，我想這應該是常識，結果這個聲明裡把這描述成『無理索賠』。」

另外，大愛台指「多次溝通，未見改善」，對此，陳保中表示這是爭議的重點，他澄清，「我方設置有完善的回報機制，就是因為大愛台時常意見反復，我們組裡設有製片統籌，所有疑問都是及時與台內確認，包括粗剪的意見回覆，我方全都一一條列改善方式」，陳保中也表示，這些往來的對話紀錄都有留存可證明。

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至於「違反商品置入原則」，陳保中解釋，角色和養樂多有很深的人生意義，所以劇中有很多關於養樂多的情節，「我方只是照著劇本設定照拍，根本沒有所謂違規置入這樣的問題，這個事情在交付拍攝檔的時候大愛台的長官已經提出過，這個戲的劇本還是大愛台自己寫的，大愛台拿出這點來指控我們，我實在無法理解，是否台內長官至今都沒有好好看過劇本？」

而針對陳保中的反駁，目前大愛台至截稿前未有回覆。（編輯：陳政偉）1140103